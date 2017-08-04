«Гейзер с нечистотами»: на пляже в Сочи прорвало трубу

В интернет попало видео инцидента на пляже в Сочи, где среди шезлонгов внезапно прорвало трубу ливневой канализации. Ролик разместили в соцсетях свидетели происшествия.

«Прямо посреди пляжа Чкаловский неожиданно забил гейзер с… нечистотами. Вода стала тут же окрашиваться в темный цвет, а вокруг такая вонь пошла, люди едва сознание не теряли от резкого запаха. Вот таки и позагорали. Хорошего всем лета!», — написал очевидец в группе «Лейка» в соцсети «Вконтакте».

В Instagram сообщают, что на пляже Чкаловский в Адлере обнаружился «тайный» выход ливневой канализации.

«Как выяснилось, МУП Водосток, принадлежащий администрации Сочи, потихоньку выводит стоки прямо в гальку, оттуда она просачивается в море, в котором купаются ничего не подозревающие отдыхающие. Аварийный сброс воды после аварии на водоводе на ул. Медовая обнаружил этот скрытый источник инфекции», - пишет автор под ником sochi.now.

Публикация от Сейчас в Сочи. Sochi, Russia (@sochi.now) Авг 4 2017 в 10:16 PDT

Между тем, пользователи задаются вопросом об экологии и состоянии сочинских коллекторов. Также многие спрашивают, за что они должны платить курортный сбор, отдыхая в столь неприемлемых условиях.

Власти Сочи пока не прокомментировали скандальное происшествие.