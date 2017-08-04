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"Гейзер с нечистотами": на пляже в Сочи прорвало трубу
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В интернет попало видео инцидента на пляже в Сочи, где среди шезлонгов внезапно прорвало трубу ливневой канализации. Ролик разместили в соцсетях свидетели происшествия.
«Прямо посреди пляжа Чкаловский неожиданно забил гейзер с… нечистотами. Вода стала тут же окрашиваться в темный цвет, а вокруг такая вонь пошла, люди едва сознание не теряли от резкого запаха. Вот таки и позагорали. Хорошего всем лета!», — написал очевидец в группе «Лейка» в соцсети «Вконтакте».
В Instagram сообщают, что на пляже Чкаловский в Адлере обнаружился «тайный» выход ливневой канализации.
«Как выяснилось, МУП Водосток, принадлежащий администрации Сочи, потихоньку выводит стоки прямо в гальку, оттуда она просачивается в море, в котором купаются ничего не подозревающие отдыхающие. Аварийный сброс воды после аварии на водоводе на ул. Медовая обнаружил этот скрытый источник инфекции», - пишет автор под ником sochi.now.
Между тем, пользователи задаются вопросом об экологии и состоянии сочинских коллекторов. Также многие спрашивают, за что они должны платить курортный сбор, отдыхая в столь неприемлемых условиях.
Власти Сочи пока не прокомментировали скандальное происшествие.
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