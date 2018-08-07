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В Подмосковье строится 12 комплексов по переработке отходов
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В Подмосковье строится 12 комплексов по переработке отходов 

Rambler News Service 48 минут назад
12 комплексов по переработке отходов (КПО) будут построены в Московской области в рамках создания новой инфраструктуры обращения с мусором, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью ТАСС.
«Надо убедиться, что те 12 КПО — комплексов по переработке отходов, которые строятся сейчас в круглосуточном, кстати, режиме, справятся с поступающим объемом, когда заработают на полную мощность», — сказал губернатор, отвечая на вопрос, куда будут девать мусор в регионе после того, как оставшиеся 15 полигонов для коммунальных отходов закроются.
Воробьев добавил, что в настоящее время в регионе около 95% мусора складируется на полигонах, а завершение строительства КПО позволит снизить эту долю до 50%.
После введения в эксплуатацию четырех запланированных мусоросжигательных заводов на полигоны будет отправляться около 20% коммунальных отходов, отметил глава Подмосковья.
При этом КПО будут производить вторичное сырье из бумаги, металла, стекла и пластика и отбирать на перегной органические отходы, из которых можно будет делать серый компост.
Ранее в апреле пресс-служба региональной администрации сообщала, что швейцарская компания Hitachi Zosen Inova планирует построить четыре мусороперерабатывающих завода в Подмосковье.
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