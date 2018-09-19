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В Екатеринбурге и Каменске нашли взвешенные вещества и фторид водорода
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В Екатеринбурге и Каменске нашли взвешенные вещества и фторид водорода 

АиФ Урал + ещё 2 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Повышенный уровень загрязнения атмосферы зафиксирован в Екатеринбурге с 13 часов 14 сентября до 7 часов 17 сентября, сообщили «АиФ-Урал» в Уралгидромете.
За это время в городе был отмечен стандартный индекс взвешенных веществ, равный 3.4. Это соответствует повышенному уровню загрязнения атмосферы. В Каменске-Уральском за тот же период установлен индекс фторида водорода, равный 2.5, что также соответствует повышенному уровню загрязнения воздуха.
В таких «городах риска», как Краснотурьинск, Нижний Тагил, Первоуральск загрязняющих веществ не отмечено. Из пунктов наблюдений государственной сети информация о наличии в атмосфере несвойственного запаха не поступала.
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