В Екатеринбурге и Каменске нашли взвешенные вещества и фторид водорода

Повышенный уровень загрязнения атмосферы зафиксирован в Екатеринбурге с 13 часов 14 сентября до 7 часов 17 сентября, сообщили «АиФ-Урал» в Уралгидромете.

За это время в городе был отмечен стандартный индекс взвешенных веществ, равный 3.4. Это соответствует повышенному уровню загрязнения атмосферы. В Каменске-Уральском за тот же период установлен индекс фторида водорода, равный 2.5, что также соответствует повышенному уровню загрязнения воздуха.

В таких «городах риска», как Краснотурьинск, Нижний Тагил, Первоуральск загрязняющих веществ не отмечено. Из пунктов наблюдений государственной сети информация о наличии в атмосфере несвойственного запаха не поступала.