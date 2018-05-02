Российский «плавучий Чернобыль» напугал экологов

Ожидается, что «Академик Ломоносов» прибудет в Певек, самый северный город России , который находится в Чукотском автономном округе , в 2019 году и заменит наземную Билибинскую АЭС, обеспечив электроэнергией отдаленные населенные пункты Чукотки и действующие там предприятия. Экологи опасаются, что «Ломоносов» может угрожать окружающей среде, и уже прозвали его «плавучим Чернобылем » и «ядерным Титаником».

Как отметил в беседе с изданием эксперт по ядерным вопросам Greenpeace Ян Хаверкамп, в случае с наземными АЭС «существуют тысячи и тысячи мер, которые были приняты для того, чтобы не допустить, чтобы что-то пошло не так». Возможности обеспечения безопасности на плавучей станции гораздо более ограничены, подчеркнул эксперт. «Большинство решений, использованных в наземных реакторах, нельзя адаптировать к такому небольшому пространству», — пояснил он.

В беседе с The Times Хаверкамп также подчеркнул, что «испытывать ядерный реактор в густонаселенном районе, таком как центр Санкт-Петербурга , по меньшей мере безответственно». «Атомные реакторы, болтающиеся на поверхности Северного Ледовитого океана, будут представлять очевидную огромную угрозу хрупкой окружающей среде, которая и так находится под огромным давлением климатических изменений», — заявил он.

«Росэнергоатоме» отмечают, что плавучая АЭС является источником исключительно безопасной и экологически чистой энергии. Кроме того, по утверждению производителя, «Академик Ломоносов» полностью защищен от воздействия цунами и других стихийных бедствий.