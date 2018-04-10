В Самарской области завели уголовное дело о загрязнении части Волги

Самарской области завели уголовное дело по итогам прокурорской проверки загрязнения части Волги, сообщает «Реальное время».

Как заявили в Генпрокуратуре , речь идёт о ситуации с Куйбышевским водохранилищем в Комсомольском районе Тольятти

«Выявлен факт складирования строительных отходов на берегу водного объекта на площади 1950 кв. м. Нарушена среда обитания водных биологических ресурсов, причинён вред местам нереста рыбы и её кормовой базе», — рассказали в ведомстве.

Дело завели по статье «Загрязнение вод». Ущерб оценивается в 22 млн рублей.

Ранее сообщалось, что россияне считают наиболее острыми экологическими проблемами в стране загрязнение воздуха заводами и мусорные свалки.