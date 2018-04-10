Ещё
В Самарской области завели уголовное дело о загрязнении части Волги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина арестовала еще одно российское судно
Украина арестовала еще одно российское судно

В Самарской области завели уголовное дело о загрязнении части Волги 

RT на русском 1 час назад
Фото: Самарская газета
В Самарской области завели уголовное дело по итогам прокурорской проверки загрязнения части Волги, сообщает «Реальное время».
Как заявили в Генпрокуратуре, речь идёт о ситуации с Куйбышевским водохранилищем в Комсомольском районе Тольятти.
«Выявлен факт складирования строительных отходов на берегу водного объекта на площади 1950 кв. м. Нарушена среда обитания водных биологических ресурсов, причинён вред местам нереста рыбы и её кормовой базе», — рассказали в ведомстве.
Дело завели по статье «Загрязнение вод». Ущерб оценивается в 22 млн рублей.
Ранее сообщалось, что россияне считают наиболее острыми экологическими проблемами в стране загрязнение воздуха заводами и мусорные свалки.
RT на русском: последние новости
Число леопардов в национальном парке в Приморье за год выросло на 14 особей Росприроднадзор оштрафовал завод в Челябинской области из-за превышения норм выбросов Порошенко и Меркель проводят переговоры
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина арестовала еще одно российское судно230
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня67
США отправляют ударную группу в Средиземное море933
Эрдоган раскритиковал Лаврова147
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока62
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение