Как очищается вода в Москве 

Наверняка, каждый человек задумывался, какая вода течет из-под крана дома: насколько она безопасна для употребления, и нужно ли ее дополнительно очищать, учитывая не очень благополучную экологическую ситуацию в современных городах. Интересно и то, куда уходят сточные воды — не загрязняют ли они еще больше и без того не очень чистые реки.
Сегодня столичные системы очистки природных и сточных вод работают по последнему слову техники. Вода, забираемая из природных источников, проходит многоступенчатую очистку, канализационные воды — тоже, и только после этого возвращаются в реки. Ознакомиться с этим процессом в деталях можно в инфографике РИА Недвижимость.