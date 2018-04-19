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Как очищается вода в Москве
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Как очищается вода в Москве 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Наверняка, каждый человек задумывался, какая вода течет из-под крана дома: насколько она безопасна для употребления, и нужно ли ее дополнительно очищать, учитывая не очень благополучную экологическую ситуацию в современных городах. Интересно и то, куда уходят сточные воды — не загрязняют ли они еще больше и без того не очень чистые реки.
Сегодня столичные системы очистки природных и сточных вод работают по последнему слову техники. Вода, забираемая из природных источников, проходит многоступенчатую очистку, канализационные воды — тоже, и только после этого возвращаются в реки. Ознакомиться с этим процессом в деталях можно в инфографике РИА Недвижимость.
РИА Недвижимость: последние новости
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