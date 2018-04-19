Как очищается вода в Москве

Наверняка, каждый человек задумывался, какая вода течет из-под крана дома: насколько она безопасна для употребления, и нужно ли ее дополнительно очищать, учитывая не очень благополучную экологическую ситуацию в современных городах. Интересно и то, куда уходят сточные воды — не загрязняют ли они еще больше и без того не очень чистые реки.