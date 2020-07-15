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Трамп перестал красить волосы 

Газета.Ru и ещё 10 1 час назад
Трамп перестал красить волосы
Фото: Газета.Ru
Американские журналисты заметили, что президент США Дональд Трамп перестал красить волосы во время пандемии коронавируса и теперь появляется в обществе с седыми волосами, пишет Daily Mail.
Например, на последней пресс-конференции у 74-летнего Трампа волосы были пепельного цвета, а не золотистого оттенка, как раньше.
Издание предполагает, что Трамп невольно поменял имидж, так как салоны красоты во время пандемии не работали в США.
Стоит отметить, что прическа Трампа зачастую становится объектом обсуждения и шуток. Ранее пользователи сети высмеяли его после его речи перед сторонниками в штате Виргинии, так как он не почувствовал жука, который ползал по голове и волосам в ходе выступления политика.
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Сделай сам , В мире , Конфликты , США , Дональд Трамп
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