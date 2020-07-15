Американские журналисты заметили, что президент США Дональд Трамп перестал красить волосы во время пандемии коронавируса и теперь появляется в обществе с седыми волосами, пишет Daily Mail.

Например, на последней пресс-конференции у 74-летнего Трампа волосы были пепельного цвета, а не золотистого оттенка, как раньше.

Издание предполагает, что Трамп невольно поменял имидж, так как салоны красоты во время пандемии не работали в США.

Стоит отметить, что прическа Трампа зачастую становится объектом обсуждения и шуток. Ранее пользователи сети высмеяли его после его речи перед сторонниками в штате Виргинии, так как он не почувствовал жука, который ползал по голове и волосам в ходе выступления политика.

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