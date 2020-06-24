Россиян предупредили об опасности загара парках

Загорать на газоне в городском парке может быть опасно. О причинах рассказал в интервью радио Sputnik энтомолог, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ИПЭЭ РАН Анатолий Захаров

С приходом тепла в городских парках появляется много любителей позагорать. Кто-то устраивается в специально оборудованных зонах, но многие предпочитают принимать солнечные ванны просто на газоне. Это может быть опасно сразу по двум причинам — клещи и вещества, которыми газоны обрабатывают от этих насекомых, предупредил Анатолий Захаров.

"Клещи переносят много опасных, серьезных заболеваний, вроде энцефалита. А если обрабатывать газон до такой степени, чтобы там не оставалось клещей, то это тоже может быть опасно, потому что сам по себе химикат, который гарантированно убивает клещей, опасен для человека. Если городские парки усердно обрабатываются, лучше не стоит там загорать", — считает этномолог.

Анатолий Захаров рассказал радио Sputnik, что делать, если вам очень хочется позагорать в парке.