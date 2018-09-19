СМИ узнали об отношении Трампа к своей прическе 

Бывшая порноактриса Стефани Клиффорд, утверждающая, что состояла в интимной связи с президентом США Дональдом Трампом, рассказала подробности о знаменитой прическе американского лидера. Женщина вспоминает, что спрашивала у Трампа о его волосах, на что он ответил: «Я знаю, что они нелепые, у меня же есть зеркало». Актриса отметила, что многие звездные стилисты предлагали ему привести в порядок прическу, однако политик каждый раз отказывался, подчеркивая, что это его отличительная особенность. Дональд Трамп неоднократно попадал в курьезные ситуации и становился объектом насмешек из-за своей шевелюры. При этом американский лидер не скрывает проблем с волосами и гордится тем, что не носит парик.