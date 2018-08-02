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Неожиданные кудри и белоснежные тесные джинсы: дива plus size Эшли Грэхем ослепила фанатов новым образом
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Неожиданные кудри и белоснежные тесные джинсы: дива plus size Эшли Грэхем ослепила фанатов новым образом 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
30-летняя пышнотелая звезда моделинга Эшли Грэхем удивила поклонников новой прической.
В коротком видео, опубликованном в Instagram, Эшли Грэхем предстает в супертесных белоснежных джинсах, коротком кроп-топе, сияющей куртке — и с копной густых кудрей. Она пообещала позже масштабную съемку в этом образе, но look модели не так удивил ее подписчиков, как ее прическа.
— хихикает над своей прической Эшли Грэхем в подписи к «кудрявому» селфи. Ведь обычно ее волосы выглядят так:
"Восхитительные волосы!", «Как это сделано?», «Ты красива в любом образе», — пишут Эшли поклонники в комментариях. А с какой прической она больше нравится тебе?
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Фото:Instagram
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