Неожиданные кудри и белоснежные тесные джинсы: дива plus size Эшли Грэхем ослепила фанатов новым образом

30-летняя пышнотелая звезда моделинга Эшли Грэхем удивила поклонников новой прической.

В коротком видео, опубликованном в Instagram, Эшли Грэхем предстает в супертесных белоснежных джинсах, коротком кроп-топе, сияющей куртке — и с копной густых кудрей. Она пообещала позже масштабную съемку в этом образе, но look модели не так удивил ее подписчиков, как ее прическа.

— хихикает над своей прической Эшли Грэхем в подписи к «кудрявому» селфи. Ведь обычно ее волосы выглядят так:

"Восхитительные волосы!", «Как это сделано?», «Ты красива в любом образе», — пишут Эшли поклонники в комментариях. А с какой прической она больше нравится тебе?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram