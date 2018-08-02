«Выглядит моложе своих 36»: расслабленный образ превратил Наталью Водянову в девушку

Наталья Водянова Фото: David FiISHER/REX/FOTODOM.ru Устроив в Москве благотворительный бал своего фонда «Обнаженные сердца», модель вернулась во Францию и вместе с гражданским мужем, миллиардером Антуаном Арно , отправилась отдыхать на Лазурный Берег. В своем Инстаграме Наталья делится пляжными снимками из Сан-Тропе, демонстрируя потрясающую фигуру в бикини. «Как можно родить пятерых детей и остаться такой стройной и подтянутой?» — удивляются поклонники. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Минимум макияжа, никакой укладки на волосах и тинейджерские кроссовки — в таком виде Наталья выглядит гораздо моложе своих 36 лет. Но вечернее платье обязывает к соответствующим аксессуарам. С кроссовками, какими бы удобными они ни были, стоит расстаться и заменить их босоножками на каблуках. А волосы собирать в элегантный узел.