Не волнуйся — и поседеешь позже! 9 важных фактов о седине

К седине женщины относятся по‑разному. Одни принимают ее как должное, другие в ужасе бросаются закрашивать. Надо сказать, что ученые вовсю работают над вопросом, как предотвратить ее появление! Проверь, знаешь ли ты достаточно об этом процессе?

1. Это признак нормального старения

Волосы меняют структуру с возрастом, у кого-то раньше, у кого-то позже. Дерматологи называют это правилом 50−50−50: половина населения имеет половину седых волос на голове к 50-летию.

2. Многое зависит от расы

Европеоиды раньше седеют раньше всех (рыжие — в первую очередь). Затем — азиаты, а афроамериканцы в последнюю очередь. Причины пока не установлены.

3. Стресс может ускорить процесс

Он не влияет на седину напрямую, но последствия его могут быть и такими. Быстрее всего волосы седеют от серьезных болезней.

4. Образ жизни тоже важен

Курение влияет на кожу и волосы не лучшим образом. Низкий уровень витамина B12 ускоряет потерю пигмента шевелюрой. Полезно есть печень и морковку, чтобы прическа дольше оставалась «молодого» цвета.

5. Волосы и их цвет — разные вещи

Волосы состоят из стволовых клеток волос, а их цвет — из пигментированных. Исследователи пытаются выяснить, что нужно нанести на кожу и волосы, чтобы остановить распространение седины. Как известно, краска лишь «одевает» волосы в другой цвет, не меняя их структуру.

6. Волосы портят сами себя

Некоторые женщины красят волосы перекисью водорода, чтобы превратиться в блондинок. Интересно, что эта самая перекись со временем сама появляется в волосяных фолликулах и разрастается, блокируя производство меланина — красящего пигмента в волосах.

7. Волосы не становятся седыми, они растут такими

Каждый волосок растет 1−3 года, ты его удаляешь — растет новый. С возрастом новые волоски чаще появляются уже седыми. После каждой регенерации меняется и пигментация.

8. Седые волосы — такие же, как обычные

Но они могут выглядеть более сухими, потому что с возрастом кожа производит меньше жира. Они также могут быть более грубыми, если ты постоянно выдираешь седые волоски: фолликулам приходится перестраиваться.

9. Седину сложно закрасить

Увы, это справедливо для большинства случаев. Рекомендуется брать более темные оттенки и держать немного дольше обычного.