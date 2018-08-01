И дело с концом: 19 лучших сывороток для сухих кончиков волос

Какое средство превращает волосы из соломы в струящийся водопад, как пригладить чешуйки и придать эластичность прядям? Редакторы BeautyHack протестировали средства для секущихся концов и выбрали лучшие.

Масло для тела и волос Avene Body, Avene

Пахнет ребеночком — и мне, кормящей мамаше, уже одним этим любо. А если серьезно, это отличная вещь для тех, кому обычные масла кажутся тяжелой липкой ерундой.

Оно легкое, быстро впитывается, ваша покорная слуга даже дерзнула намазаться им перед сном, и ни одной простыни не пострадало.

Удобный дозатор-спрей защищает от масляного передоза и готов напрыскать этого питательного эликсира куда угодно — хоть на пятки, хоть на темя, благо масло заявлено и для тела, и для волос (удобно для отпуска). И главное — пометки «некомедогенно» и «гипоаллергенно». Первое — возможность умаслиться-таки тем, у кого жирная кожа, без риска пойти прыщами, второе — шанс для аллергиков.

Цена: 1 283 руб.

Крем-кондиционер для защиты волос от повреждения Ego Boost, Bed Head

Гламурная розовая баночка, прочно обосновавшаяся на страницах бьюти-блогеров, хороша со всех сторон! Крем –кондиционер с запахом жвачки Love is и текстурой легкого геля быстро впитывается, не оставляя липкости, не утяжеляет — важно для моих тонких волос, не жирнит — летом это вообще «супер-левел». Среди «бойцов», борющихся за гладкость, ровность и блеск: глицерин, гидролизованный кератин, ланолин. Наношу крем на влажные волосы и даю высохнуть естественным путем. Результат на 6+ — пряди более увлажненные, эластичные и ухоженные даже без брашинга и фена.

Цена: 1 388 руб.

Двухфазное восстанавливающее масло для волос «Аромакология», L’Occitane

Нежно люблю многих «представителей» этого бренда, но серия Аромакология — особенная. В составе каждого средства пять эфирных масел, «симбиоз» которых может смягчить, восстановить и наполнить жизнью даже самые сухие и тонкие пряди. У масла достаточно густая консистенция приятного, розового оттенка. Для ухода за волосами достаточно пары капель. Наношу на руки, растираю между ладонями и слегка сжимаю длину и кончики. Готово! «Микс» масел миндаля и иланг-иланга распутает даже самые непослушные волосы, восстановит пересушенные пряди и защитит тонкие локоны, чтобы они не обламывались. Проверено: вы не попрощались с длинной до начала осеннего сезона.

Цена: 2 400 руб.

Эликсир для волос с экстрактом яблока Red Love Super Serum, Secret Professionnel by Phyto

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

В 2016 году это средство интересовало всех и сразу. Secret Professionnel by Phyto выпустили эликсир, который обещал решить сразу 10 задач (защита цвета, термо-защита, увлажнение, восстановление, блеск…). Оснований не доверять марке нет. Во-первых, за ней стоит настоящий профессионал Патрик Алес, который в 60-х отвечал за укладки Катрин Денев и Брижит Бардо, а потом создал свой растительный бренд с фокусом на уход и восстановление волос. А во-вторых, Super Serum имеет состав, который вполне может справиться с уплотнением кончиков: масло арганы, экстракт растения цератонии (укрепляет пряди), экстракт яблока искусственно выведенного сорта Red Love (содержит витамины, антиоксиданты, олигоэлементы). У меня нет отлаженной схемы использования эликсира: его можно наносить хоть каждый день на сухие или влажные волосы, не смывая. Белый крем не имеет запаха, легко распределяется на волосах, не утяжеляет, а делает пряди шелковыми. По ощущениям они становятся более плотными — за три недели регулярного использования эликсира после стрижки секущихся концов обнаружено не было.

Цена: 2480 руб.

Сыворотка для восстановления волос Mending Infusion, Moroccanoil

Если вы регулярно читаете статьи на BeautyHack и — в частности — рубрику «Выбор редактора», точно знаете о моей любви к средствам Moroccanoil. Во-первых, ни с одним из них у меня еще не было бьюти-промаха, а во-вторых, ради волшебного аромата я была бы готова простить им даже это. Бьюти-историю Moroccanoil можно почитать по ссылке.

Сыворотка Mending Fusion — это не только способ окутать себя приятным шлейфом, но и настоящее спасение для секущихся кончиков. Помимо классического ингредиента всех средств Moroccanoil — масла арганы — в сыворотку добавили витамины, экстракт баобаба и протеины киноа, которые интенсивно питают даже самые поврежденные волосы, делая их шелковистыми и здоровыми на вид. Лично я к подобным средствам отношусь немного настороженно, тонким волосам такое питание не всегда бывает на пользу — от объема не остается и следа. Но средство не разочаровало: придало локонам блеск без утяжеления и точно помогло отложить очередную стрижку. Понравился и способ применения: сыворотка наносится на сухие волосы в любое время дня и ночи, а значит, можно не отказываться от привычных стайлинговых средств.

Цена: 3 720 руб.

Укрепляющее Anti-Age масло Young.Again, Kevin.Murphy

Тестировала старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

Для всех тех, кто считал, что дальше омолаживающих кремов и сывороток для лица косметические бренды шагнуть не смогут, Kevin.Murphy выпустил инновационное масло с твердым упором на anti-age. Несмотря на принадлежность к этой категории, средство подойдет девушкам любого возраста — эластичность и шелковистость волос еще никому не мешала. Мои в серьезном восстановлении, к счастью, не нуждаются, но во время повышенной влажности с пушистостью приходится воевать — тут на помощь и приходит Young.Again. Скажу сразу — масло абсолютно невесомое, очень сложно нанести много и превратить локоны в сосульки. Мне нравится наносить его на сухие волосы — двух нажатий на дозатор при этом вполне достаточно, зато сияние обеспечено на весь день. Если ваши волосы сильно повреждены или как раз попадают под категорию «возрастных», советую наносить на влажные подсушенные полотенцев волосы до использования укладочных средств — эффект будет заметнее. Кстати, за восстановление отвечают: экстракт сахарного тростника (он отшелушивает и полирует волосы), экстракты листьев камелии и бессмертника — мощные антиоксиданты, и трио из репейного, лимонного и сафлорового масел. Не обошлось и без экстракта конского каштана — именно он «виновник» роскошного сияния волос как в рекламе.

Цена: 2 920 руб.

Питательное масло для секущихся кончиков, Lisap Milano

Компания Lisap Milano, основанная в 1952 году, — эталон в отрасли трихологии под маркой Made in Italy. Ключевая политика компании и обязательное условие — инновации, развитие производственных технологий в рамках меняющегося рынка и поиск женщины, как символа красоты, носителя уникального разнообразия.

Масло создано для предотвращения появления секущихся кончиков, придания волосам шелковистости и защиты от внешних факторов. Сложно назвать данное средство маслом, поскольку в отличии от классических оно не отличается густой гелевой консистенцией и не создает эффекта грязных волос. Как раз за это я высоко ценю его — никакого жирного блеска, липкости. А запах! Магический, с тонкий ноткой мужского парфюма, который точно заставил бы вас обернуться.

Согласно инструкции, необходимо наносить несколько капель на влажные или сухие волосы, не смывать. Бренд не оговаривает частоту применения (я использую каждый день) и тип волос, а это значит, что масло подойдет каждому. Продуманный дозатор ограничивает количество средства, которое вы получаете при нажатии, а это делает его более экономичным. Эффект увидите спустя 7-10 дней: кончики становятся мягче, волосы более послушные, намного легче расчесываются даже после «дульки». Хоть я и использую масло больше в профилактических целях — эффект виден, и это оценил мой мастер при очередном окрашивании. Небольшую каплю наношу на ладони, разогреваю и провожу по сухим кончикам, расчесываю. В составе найдете: циклопентасилоксан (Cyclopentasiloxane), отвечающий за равномерное разглаживание без липкости, увлажняющие протеины шелка (Hydrolyzed Silk) и витамин Е (Tocopheryl Acetate), которые эффективно восстанавливают поврежденные волосы, питая сухие и ломкие кончики.

Цена 1300 руб.

Восстанавливающий крем для ломких и секущихся волос Hairista for Split end Repair, TIGI

Тестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

Я уже хвалила средства TIGI за их укладочные свойства (читайте материал про наши фестивальные образы ЛИНК АНЯ!). Пришло время рассказать вам об уходовой линейке, а именно о средстве для ломких и секущихся волос.

Деликатное кремообразное средство, по текстуре и цвету напоминающее персиковый йогурт, создано для предотвращения ломкости секущихся волос и восстановления. Люблю наносить перед сушкой: крем «укрощает» непослушные волоски, защищает от высоких температур фена и предотвращает расслаивание — за это «спасибо» комплексу Split end Mending Complex.

Он реконструирует до 80% повреждений при ломкости. Помимо этого, в составе есть очень мощные ингредиенты — например, гидролизованный белок кератин, который наиболее близок к белку волоса по составу. Он глубоко проникает в структуру, запечатывая пустые места. Я использую средство на влажные подсушенный полотенцем волосы от середины длины до кончиков.

Цена 1270 руб.

Восстанавливающий эликсир Total Results So Long Damage Break Fix, Matrix

Тестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

Мои эксперименты с окрашиванием продолжаются. Став обладательницей осветленных концов, на деле поняла смысл фразы «уход блондинок за волосами в разы сложнее и кропотливее». Чтобы они выглядели здоровыми и ухоженными, использую 3-4 раза в неделю этот эликсир.

Месяц назад, задавшись четкой идеей отрастить волосы, поняла — нужно вооружиться несмываемым средством, которое будет ухаживать, питать изнутри и придавать мягкость. И выбор пал на американский бренд Matrix. С 2000 года компания входит в концерн L’Oreal. А это значит, что бренду открыт доступ к передовым технологиям, бизнес-ресурсам и многочисленным исследованиям.

По консистенции Break Fix похож на бальзам для волос. При нанесении на влажные волосы оно будто испаряется — на ладонях нет ни намека на остатки, волосы все быстро впитывают в себя. Если у вас есть проблемы с расчесывание после мытья, вам точно нужно это средство. Я наношу его сразу и только после беру гребешок. Расчесываться одно удовольствие и занимает в разы меньше времени. После укладки феном вы увидите красивый блеск, абсолютно идеальные приглаженные волосы, и все это будет дополняться накопительным эффектом восстановления структуры.

Цена 1190 руб.

Реконструирующая сыворотка для волос Argan Oil Repair, Skinfood

Если вы находитесь в поиске универсального средства для волос, вам стоит обратить внимание на эту сыворотку. По консистенции она густая, но при разогревании между ладонями выглядит, как масло. Неудивительно — в составе есть масла жожоба, миндаля, кукурузы и семян подсолнечника, которые защищают волосы от вредных воздействий ультрафиолетовых лучей, влажности, холодных температур.

Аргановое отвечает за восстановление поврежденных волос: оно питает, делая их мягкими и послушными. Мне понравилось то, что использовать сыворотку можно в качестве несмываемого ухода, а можно и в качестве маски, оставив на ночь.

Производитель также рекомендует использовать средство в качестве масла для массажа головы, но я не рискнула, хотя текстура сыворотки очень легкая. Дополнительно меня порадовал объем и расход — 100 мл хватит вам на долгое время.

Цена: 1 260 руб.

Питательное масло для волос «Роскошь золота» Gold Lust Nourishing Oil, Oribe

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

Роскошь — именно то, что хочется сказать про это масло. Во-первых, фирменные упаковки Oribe очень притягательные: красивый и лаконичный дизайн так и просится к тебе в руки.

Во-вторых, аромат. Я не могу описать, какой он прекрасный — фруктово-сладко-свежий, после которого, кстати, долго остается шлейф.

В-третьих, это состав. Вот на нем и стоит остановиться, чтобы разобрать поподробнее: тут и биовосстанавливающие протеиновые и растительные комплексы, и разнообразные масла (мурумуру, бабассу, крамбе и привычные нашему уху ши, оливы и жасмина).

Именно благодаря богатому составу обеспечивается эффект. Масло подходит для всех типов волос. Отличный вариант для зимнего ухода и осветленных волос! На моих окрашенных прядях повело себя отлично: получила блеск, мягкость, аромат. Так что это масло имеет все шансы вашим новым «любимцем».

Цена: 3 510 руб.

Масло для разглаживания и блеска «Голограмма» Tinsel Smoothing Oil, R+Co Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

Основные масла в составе — аргановое и жожоба. Оба они не нуждаются в преставлении, поэтому я перейду к другим положительным качествам. Средство очень легкое — его невозможно нанести слишком много. Подходит для всех типов. От него просто роскошный блеск, а еще оно будто немного уплотняет — волосы выглядят здоровыми и густыми. Бонус — обладает термозащитным и антистатическим эффектами, поэтому использовать показано в любое время года. Расходуется очень экономно — буквально пары капель хватает на мои длинные волосы. И последний бонус — аромат Dark Waves, состоящий из композиции на основе мандарина, лаванды, бамбука и ананаса. Стоит попробовать хотя бы из-за запаха.

Цена: 1 820 руб.

Несмываемый уход для хрупких и поврежденных волос Damage Repairing&Rehydrating Leave-in Treatment, Kiehl’s Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

Несмываемые уход для хрупких волос — насколько же точное описание дал производитель. Бывало такое, что волосы пряди и хорошо выглядят, но после расчесывания начинают обламываться? И масками их «кормите» и «маслами», а все без толку? Чаще всего такое бывает после осветления и из-за частых укладок. В таких случаях нужен особый уход.

Масло моринга в составе как раз и борется с этой проблемой. Я полюбила средство за то, что оно не делает волосы жирными, приглаживает, убирает пушистость, но сохраняет объем. Использую перед выходом из дома. Эта баночка просто обязана всегда быть с вами на всякий случай (а случаи бывают разными).

Цена: 1 730 руб.

Крем-герметик для волос Head Mistress, Evo Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

Марка Evo уже завовевала сердца многих, в том числе и мое. Я безумно люблю их дизайн — лаконичный и иногда забавный. Эта новинка, вышедшая в августе, предлагает не маскировать, а бороться с секущимися концами радикальными методами.

Герметик похож на крем с легкой нелипкой текстурой, пахнущий чем-то травяным. Способов нанесения два: на влажные волосы, чтобы придать им мягкости и облегчить укладку, или уже после сушки, чтобы устранить пушистость. Я пробовала оба способа и могу сказать: оба хороши. Волосы мягкие, эластичные, рассыпчатые. Насчет секущихся концов производитель тоже не обманул — после крема они выглядят более ухоженными.

Цена: около 2000 руб.

Несмываемый крем для сухих волос Nutrizione Istantanea Cream, Kemon

Питательный крем для кончиков оценят все, кого беспокоит вопрос сухости и ломкости. А особые овации средство вызовет у веганов — сертификат ICEA Vegan подтверждает, что во время производства этой линейки бренда Kemon не использовались вещества животного происхождения. Упаковка сделана из переработанного полиэтилена, что делает Nutrizione Istantanea Cream еще более эко-friendly. Крем хорошо питает сухие кончики волос, заметно продлевая время между стрижками. После его использования они более мягкие и легче расчесываются. Рекомендую девушкам с длинными прядями, которым нужно дополнительное увлажнение по всей длине.

Цена: по запросу

Сыворотка для волос Serum Lacte Anti-Frise 48h Lissange Smoothing, Yves Rocher

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Дарья Миронова

У этой сыворотки приятный травяной аромат, который сохраняется на волосах в течение всего дня. В составе — масло жожоба, экстракт бамии, подсолнечное масло. Дозатор выдает совсем небольшое количество средства — на мои волосы чуть ниже плеч было достаточно 3-4 капель. Прямые и непослушные пряди после душа всегда тяжело расчесывать, потому что они путаются. С этой сывороткой этой проблемы не возникло.

Цена: 410 руб.

Эликсир для кожи и волос с маслом розы Legend, Lundenilona

Эликсир от Lundenilona одно из тех средств, которое может заменить сразу несколько банок с косметикой на вашей полке. Его применение крайне широкое. Можно использовать в качестве маски для волос, как защитное средство при укладки и как уход за кожей головы и лица. В состав эликсира входят масло сасанквы, рисовых отрубей, семян абиссинской горчицы, арники, зародышей пшеницы, авокадо, миндаля, макадамии и жожоба, эфирные масла розы и иланг-иланга. В роли консерванта — оксидант.

Как утверждает производитель, кроме них во флаконе больше ничего нет. Несмотря на то что, большая часть состава — масла, при нанесении на лицо нет ощущения жирности. Эликсир впитывается за несколько минут и оставляет приятный бархатистый эффект даже летом.

Мои волосы волнистые и пористые от природы — могу позволить нанести достаточное количество ухода и не утяжелить их. Эликсир очень быстро впитывается, не оставляя эффекта жирных волос. Бонус — защита от УФ — излучения (подробнее о SPF-защите мы рассказывали здесь). С помощью элексира можно проводить расслабляющий массаж кожи лица и головы, что делает его еще более универсальным.

Цена: 2 400 руб.

Сыворотка против ломкости волос с кокосовым молоком, OGX Тестировала менеджер проекта BeautyHack Анастасия Лягушкина

Лето — пора отпусков. Увы, но море и солнце негативно сказываются на состоянии волос — становятся тусклыми, ломкими и безжизненными. Качественная защита и увлажнение им просто необходимы! Я, будучи поклонником всевозможных сывороток и масел для волос, не могла не попробовать средство от OGX и не взять его в круиз! У него плотная текстура. По консистенции напоминает качественное оливковое масло. Разогрев каплю размером с горошину в ладонях, распределяю сыворотку на волосах от кончиков к середине длины. Не нанесете слишком много — рискуете создать эффект несвежей головы. Маленький совет для девушек, которым нужно к утру стать обладательницами роскошной шевелюры: я использую сыворотку в качестве маски для волос. Распределив средство по всей длине (отступив от корней пару сантиметров), ложусь спать, а затем смываю утром. Становятся шелковыми и красиво блестят! Не чудо ли?! А какой у средства запах! Ох уж этот тонкий и такой сладкий аромат кокоса, мысленно переносящий тебя к океану.

Цена: 699 руб.

Спрей для защиты волос Kemon Actyva Lifa Solare Dry Spray

Тестировала менеджер проекта BeautyHack Анастасия Лягушкина

Находясь в городских джунглях в летний период, мы должны помнить о защите и здоровье наших волос — воздействие уф-лучей не щадит никого. Linfa Solare Dry Spray от бренда Kemon — отличный помощник, прибывающий на страже красоты. Легкий спрей распыляется по всей длине, образуя защитный слой и преображая волос, делая его шелковистым. Не склеивает, не оставляет следов и не утяжеляет. Защищает от потускнения, пересушивания и ломкости. Я использую спрей в качестве финального средства для укладки в будние дни и в качестве защитного спрея, отправляясь на пляж. Ухоженные волосы в любой ситуации — наше главное оружие.

Цена: по запросу