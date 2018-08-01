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Сам себе стилист: где научиться делать самые крутые укладки и макияж?
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Сам себе стилист: где научиться делать самые крутые укладки и макияж? 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Мильфей
A post shared by Салон красоты Мильфей (@salon_milfey) on Jul 24, 2018 at 2:02am PDT  В салонах сети предлагают индивидуальные уроки макияжа: визажист разберет вашу косметичку и обучит целому арсеналу профессиональных лайфхаков. Проверено: делать идеальные смоки после пары занятий смогут даже те, у кого раньше при одной мысли о работе с тенями начинали трястись руки!
Фен Dry Bar  A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Фен Dry Bar (@fendrybar) on Jan 11, 2018 at 10:55am PST  Под чутким руководством стилистов Фен Dry Bar делать укладки своими руками научатся даже самые безнадежные «пациенты». На занятиях, которые проходят в небольших группах (до восьми человек), они раскроют все профессиональные секреты — от техники мытья головы (да-да, и здесь есть свои хитрости!) до способов создания идеальных локонов.
Mosmake
A post shared by Московская школа визажистов (@mosmake) on Jun 25, 2018 at 9:30am PDT  Пожалуй, самая известная в России школа. Если вы не практикующий визажист, записывайтесь на интенсивный базовый курс: за 10 занятий вы освоите технику дневного, вечернего и свадебного макияжа — ну а дальше сможете постоянно повышать квалификацию.
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