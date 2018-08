Сам себе стилист: где научиться делать самые крутые укладки и макияж?

Мильфей

A post shared by Салон красоты Мильфей (@salon_milfey) on Jul 24, 2018 at 2:02am PDT В салонах сети предлагают индивидуальные уроки макияжа: визажист разберет вашу косметичку и обучит целому арсеналу профессиональных лайфхаков. Проверено: делать идеальные смоки после пары занятий смогут даже те, у кого раньше при одной мысли о работе с тенями начинали трястись руки!

Фен Dry Bar A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Фен Dry Bar (@fendrybar) on Jan 11, 2018 at 10:55am PST Под чутким руководством стилистов Фен Dry Bar делать укладки своими руками научатся даже самые безнадежные «пациенты». На занятиях, которые проходят в небольших группах (до восьми человек), они раскроют все профессиональные секреты — от техники мытья головы (да-да, и здесь есть свои хитрости!) до способов создания идеальных локонов.

Mosmake