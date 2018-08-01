Как реанимировать сухие волосы после отпуска

Отвечает Вадим Носиков — арт-менеджер салона красоты Jean Louis David GUM.

Если есть возможность, посетите перед отпуском салон красоты и сделайте процедуру глубокого восстановления волос пролонгированного действия. Это позволит волосам стать максимально устойчивыми к пребыванию на солнце.

В процессе подготовки не успели заглянуть в салон? Тогда уже по приезде отправляйтесь на уход Fusio-Dose от Kerastase. Так вы моментально восстановите волосы изнутри и напитаете их влагой. У Redken тоже есть великолепная, с моей точки зрения, процедура Chemistry, которая подбирается исходя из потребностей волос. Эффект выдерживает минимум 5-6 применений шампуня.

Если и этого сделать не получается, могу посоветовать использовать любые питательные шампуни и маски. Потеря волосами жиров и воды критично сказывается на их качестве и структуре. Я всегда рекомендую пользоваться восстанавливающими и питательными масками после пребывания на солнце независимо от того, какие у вас волосы. Кондиционер в этот период не будет эффективен — сейчас волосам требуется максимально быстрое восстановление.