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Как реанимировать сухие волосы после отпуска
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Как реанимировать сухие волосы после отпуска 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Отвечает Вадим Носиков — арт-менеджер салона красоты Jean Louis David GUM.
Если есть возможность, посетите перед отпуском салон красоты и сделайте процедуру глубокого восстановления волос пролонгированного действия. Это позволит волосам стать максимально устойчивыми к пребыванию на солнце.
В процессе подготовки не успели заглянуть в салон? Тогда уже по приезде отправляйтесь на уход Fusio-Dose от Kerastase. Так вы моментально восстановите волосы изнутри и напитаете их влагой. У Redken тоже есть великолепная, с моей точки зрения, процедура Chemistry, которая подбирается исходя из потребностей волос. Эффект выдерживает минимум 5-6 применений шампуня.
Если и этого сделать не получается, могу посоветовать использовать любые питательные шампуни и маски. Потеря волосами жиров и воды критично сказывается на их качестве и структуре. Я всегда рекомендую пользоваться восстанавливающими и питательными масками после пребывания на солнце независимо от того, какие у вас волосы. Кондиционер в этот период не будет эффективен — сейчас волосам требуется максимально быстрое восстановление.
Помните: в Москве тоже достаточно активное солнце! Так что обязательно используйте всевозможные средства для защиты и дома — тогда все с волосами будет в порядке.
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