Инфоцентр ООН в Москве получил из США посылку с волосами

В информации об отправителе конкретного лица указано не было. Однако, согласно данным на посылке, она прибыла из Америки.

«Поступил звонок от инспектора по охране дипломатического представительства о том, что в представительстве ООН получили корреспонденцию с подозрительным конвертом, в котором находятся волосы», — приводит РИА «Новости» слова своего источника из полиции.

После вызова сотрудников правоохранительных органов юрист по делам беженцев пояснила, что посылка вызывает у нее подозрение, и попросила проверить содержимое на наличие опасных веществ.