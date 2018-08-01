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Инфоцентр ООН в Москве получил из США посылку с волосами
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Инфоцентр ООН в Москве получил из США посылку с волосами 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В правоохранительных органах сообщили, что юрист информационного центра ООН в Москве вызвала полицейских из-за волос, которые обнаружила в посылке из США.
В информации об отправителе конкретного лица указано не было. Однако, согласно данным на посылке, она прибыла из Америки.
«Поступил звонок от инспектора по охране дипломатического представительства о том, что в представительстве ООН получили корреспонденцию с подозрительным конвертом, в котором находятся волосы», — приводит РИА «Новости» слова своего источника из полиции.
После вызова сотрудников правоохранительных органов юрист по делам беженцев пояснила, что посылка вызывает у нее подозрение, и попросила проверить содержимое на наличие опасных веществ.
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