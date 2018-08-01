5 простых причесок без фена и расчески

Легкая небрежность и естественность в волосах — это всегда актуально, а главное, просто. В этом сезоне, чтобы оставаться стильной и утонченной, вовсе не обязательно придумывать сложные прически, достаточно просто слегка модифицировать уже знакомые, добавить в них немного растрепанности — и вот французский неглижанс уже готов. Мы подобрали несколько простых и женственных причесок, для воплощения которых тебе не понадобятся ни фен, ни плойка, ни расческа.

1. Небрежная гулька

Если ты устала от стандартного способа убирать волосы назад, а необходимо сделать стильную прическу на выход или на каждый день, то этот вариант для тебя. Главная его особенность — это нарочитая небрежность, создающая нежный французский стиль. Такая прическа подойдет для волос средней длины и не потребует дополнительной укладки. Всё, что тебе необходимо, — это шпильки, лак для волос, резинка для волос и немного усилий.

Собери пучок волос на макушке, оставляя пряди по бокам.

Скрути волосы в спираль, добавь объема расческой и закрепи получившуюся косу шпилькой.

Собери остальные волосы в такую же спираль, повтори всё то же, что и с первой, а затем закрепи снизу. Не переживай, если какие-то пряди будут выпадать или выглядеть слишком неопрятно, этот эффект станет стильной деталью в повседневном образе.

2. Бохо-коса

Бохо-коса — это роскошный женственный вариант для девушек с длинными волосами. Здесь неопрятность сочетается с естественностью и изысканностью. Сделать такую прическу очень просто, особенно если ты обладательница шикарных густых волос. Аккуратная коса и гулька сделают образ утонченным и трогательным независимо от того, по какому случаю ты решила ее заплести.

Собери немного волос на макушке в аккуратную пышную гульку. Пальцами добавьте ей объема и естественной неряшливости.

Из свободно свисающих волос выбери пару прядей и заплети в косы.

Оставь их свободно свисать.

3. Нестандартная гулька

Если ты любишь собирать волосы высоко, но без добавления аксессуаров прическа кажется незавершенной, то можно попробовать добавить изысканности, не прибегая к дополнительным средствам. Такая гулька будет выглядеть строго и романтично одновременно, волосы не будут мешать в течение дня, а открытая шея добавит утонченности образу.

Собери волосы в конский хвост, достаточно высокий. Из передних прядей сделай небольшой начес (по желанию).

Затем надень на хвост специальную резинку для пучка, покрой ее волосами. Закрепи еще одной резинкой. Волосы из хвоста должны образовывать шапку.

Из свободных прядей, выступающих из-под резинки, сделай косы или спирали, а после обмотай ими хвост, закрепи и залакируй.

4. Естественные кудри

Если ты предпочитаешь распущенные волосы, аккуратные локоны или естественные волны, то данная прическа идеально подойдет. Для ее осуществления не понадобится ни фен, ни плойка. Просто немного времени и бьюти-средств, чтобы добавить блеска и фиксации.

Влажные волосы покрой муссом для укладки или спреем.

С помощью шпилек закрепи волосы, делая небольшие завитки из прядей любой толщины (чем толще прядь, тем естественнее локон), оставь на ночь.

Распусти волосы, распредели кудри руками и покрой спреем или лаком, чтобы зафиксировать локоны.

5. Голливудский хвост

Еще один способ разнообразить стандартный и удобный конский хвост — это его голливудский аналог. Так ты сможешь добавить изысканности повседневной прическе и воплощать ее не только в повседневном образе, но и в вечернем.

Собери небольшое количество волос на макушке, оставляя пряди по бокам. Покрой их спреем для укладки и сделай начес. Закрепи волосы шпилькой.

Оставшиеся волосы собери в низкий хвост.

Чтобы замаскировать шпильки и резинку, закрепи боковые пряди поверх хвоста, заплетая их в косу или просто уложи одну на другую.

Зафиксируй прическу лаком.