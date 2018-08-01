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Вы удивитесь, когда узнаете, на что способна всем известная «Звездочка»
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Вы удивитесь, когда узнаете, на что способна всем известная «Звездочка» 

Домашний очаг 1 час назад
Фото: Домашний очаг
Бальзам «Звездочка» знаком всем с детства и до сих пор его легко можно встретить в домашней аптечке.
При насморке мы наносим его под крылья носа, а при головной боли — на виски. Вот, пожалуй, и все, чему мы научились с начала 80-х, а, между тем, это совсем не все, на что способна «Звездочка»!
из чего состоит Бальзам
Бальзам из Вьетнама «Золотая звезда» появился в 1982 году и состоит из смеси эфирных масел нескольких растений, фиксированных в кристаллическом ментоле.
В состав «Звездочки» входят:
Кристаллический ментол
Камфора
Мятное, эвкалиптовое, гвоздичное и корчиное масло, которые обладают рядом доказанных эффективных свойств.
Они охлаждают, усиливают кровоток, раздражают местные нервные окончания, оказывают ранозаживляющее и противовоспалительное действие.
в каких случаях поможет звездочка
GettyImages
Зубная боль
Звездочка обладает отвлекающим эффектом, поэтому ее часто используют для облегчения зубной боли.
При зубной боли звездочку наносят на скулы, кисти рук в области большого пальца и затылок.
Головная боль
Звездочку эффективно используют для лечения головной боли, особенно тогда, когда она вызвана переутомлением, стрессом или простудой. Нанесите немного бальзама на виски и затылок, и боль должна пройти через 20-30 минут.
Масла, содержащиеся в звездочке, обладают успокаивающим и тонизирующим действием, поэтому ее можно использовать и при головокружении.
Неврозы и стрессовые состояния
Благодаря входящим в состав Звездочки эфирным маслам, бальзам может применяться для облегчения симптомов переутомления и тревожных состояний, устранения негативных ощущений и восстановления душевной гармонии. Для этого капельку звездочки величиной со спичечную головку можно добавлять в теплую ванну.
Кашель
Бальзам наносят на область висков и грудную клетку до полного впитывания или используют в качестве ингаляций. Также иногда Звездочку советуют использовать в аромалампах.
Ангина
Втирайте небольшое количество «Звездочки», как показано на фото:
Морская болезнь
Звездочку необходимо втереть в виски и затылок при возникновении симптомов морской болезни.
Радикулит
Небольшое количество бальзама необходимо втереть в проблемную зону до полного впитывания. Применять бальзам можно 2-3 раза в день в течение нескольких месяцев.
От отеков и сухих мозолей на ногах
Вотрите препарат в кожу стоп или голеностопа после того, как приняли ванну.
Ушибы и растяжения
Для устранения болей при легких ушибах бальзам нужно нанести на больное место и втереть до полного впитывания.
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