Отрастить волосы — как и чем?

Длинные локоны теряют силу, кончики секутся, пряди обламываются, а рост волос — замедляется? Редактор BeautyHack Дарья Сизова нашла два чудо-средства, которые помогут не только отрастить волосы, но и укрепить их изнутри.

Волосы — мое «больное» место. Много лет я не могла их отрастить, вздыхая при виде девушек с длинными и густыми прядями.

Годы борьбы за длину, густоту и объем помогли мне уяснить одно — пока волосы не будут сильными от корней до кончиков, отрастить «роскошную гриву» просто не получится. Но работать над проблемой надо в комплексе.

Состояние кожи головы очень влияет на качество растущих волос. Если она пересушена, а волосяные луковицы «спят», то новые волосы будут расти слабыми и редкими.

Уход за длиной отросших волос — тоже важная задача. Слабые тусклые локоны начинают обламываться — а кому хочется ходить с длинными волосами, когда их внешний вид оставляет желать лучшего?

Кончики — самое слабое звено в этой цепочке. Они больше всего подвергаются повреждению, и их приходится состригать, что тоже уменьшает длину.

Но решить все эти проблемы можно при помощи правильного ухода. Этим летом я попробовала средства из новой гаммы бренда Kerastase — Resistance Extentioniste, которая создана специально для ухода за длинными волосами. Но она отлично подходит для ухода и за поврежденными локонами, которые нуждаются в укреплении (особенно если вы отчаянно хотите отрастить длину).

В составе средств — эксклюзивный комплекс кератин R, который отвечает за интенсивное восстановление структуры волос изнутри (и его последующее укрепление). На помощь кератину походят и керамиды. Эти компоненты сами по себе содержатся в структуре волоса (отвечают за гладкость и сохранение влаги). А те, что содержатся в средстве Kerastase, помогают восстановить утраченные керамиды, восстанавливая гладкость и мягкость волос.

Маска Extentioniste

Нанесла средство на длину волос и кончики сразу после мытья головы, предварительно слегка промокнув пряди, чтобы они не были слишком влажными. Оставила на 7 минут, смыла теплой водой. После того как высушила волосы феном, удивилась их гладкости и мягкости. А на солнце локоны очень красиво блестели!

Для усиления эффекта накройте волосы с маской теплым полотенцем — при сильных повреждениях маска пропитает их глубже, и состояние волос заметно улучшится.

Сыворотка Extentioniste

Средство нужно наносить на кожу головы (сухую или влажную). Задача сыворотки — активировать волосяные луковицы и усилить рост волос. Втирала сыворотку подушечками пальцев, делая легкий массаж головы.

Wow-эффекта не ждите — средство рассчитано для долгосрочной перспективы. Но если будете пользоваться ею регулярно (я наношу два раза в неделю после мытья головы), скоро увидите результат — волосы станут крепче, а расти будут быстрее.