11 ингредиентов косметики, запрещенных в разных странах

Содержание1. Формальдегид2. Трифенилфосфат (ТФП) 3. Гидрохинон4. Пропилпарабен5. Петролеум6. Парфюм7. Оксибензон8. Ретинил пальмитат9. П-Фенилендиамин (PPD) 10. Ацетат свинца11. Фталаты

Российскую косметику принято ругать за завышенные цены, низкую концентрацию активных ингредиентов в составе и плохое качество упаковки продуктов. Но если вы считаете, что зарубежная косметика идеальна, вы ошибаетесь!

В то время как Европейский Союз запретил больше 1300 ингредиентов из-за существенного риска для здоровья и канцерогенных свойств, отдельные государства продолжают их использовать несмотря ни на что. Получается, главное — не происхождение косметики, а то, что производитель кладет в свой продукт. Чего не должно быть в качественных бьюти-средствах — рассказывает MedAboutMe.

1. Формальдегид

Где содержится: в лаках для ногтей, составах для выпрямления и завивки волос, в средствах для наращивания ресниц и клее для их фиксации.

В 2011-м году миру была представлена новая тенденция красоты — бразильское выпрямление волос. Женщины со всех уголков планеты с вьющимися или непослушными прядями стали выпрямлять волосы, добиваясь эффекта зеркальной гладкости. В то же время Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, США (FDA) опубликовало данные о том, что формальдегид, в высокой концентрации содержащийся в продуктах для проведения процедуры, — канцероген и может нанести вред здоровью. Однако до сегодняшнего дня он используется во многих препаратах, вызывая аллергические реакции и подставляя под удар иммунную систему организма.

Бразилии, Японии, Швеции и Косметика с формальдегидом была запрещена в Европейском Союзе, Канаде Австралии , но до сих пор применяется в России и США. Заподозрить наличие опасного вещества в составе можно, увидев в списке ингредиентов Methylene glycol.

2. Трифенилфосфат (ТФП)

Где содержится: в лаках для ногтей.

Это вещество делает структуру лака пластичной, обеспечивает стойкое и равномерное покрытие, однако все это — ценой здоровья человека. Исследования, проведенные в Университете Дьюка, США, показали, что трифенилфосфат способствует возникновению нарушений производства гормонов в организме и может вызвать проблемы со здоровьем. В группе риска в первую очередь те женщины, которые постоянно используют средства для ногтей с ним в составе.

3. Гидрохинон

Где содержится: в отбеливающей и осветляющей косметике, в средствах защиты от солнца.

Еще недавно гидрохинон считался эффективным средством для избавления от веснушек и пигментных пятен, и каждая женщина с ними на лице хотела получить крем с ним в составе. Однако труды ученых показывают, что вещество «убивает» клетки и вызывает нарушение синтеза ДНК при длительном или обильном применении, что чревато возникновением некоторых видов рака. Гидрохинон был запрещен в Европе и Японии, однако, к примеру, в США производители косметики продолжают прибегать к нему. В безрецептурной косметике он содержится в концентрации 2%, а в рецептурной — 4%. В России ему есть эффективная и безопасная альтернатива — экстракты тутового дерева и корня солодки. Но наряду с этим некоторые производители продолжают использовать гидрохинон.

4. Пропилпарабен

Где содержится: в уходе за кожей и волосами, в декоративной косметике.

Именно этот парабен в линейке длинноцепочечных парабенов был предметом исследования экологической рабочей группы Гарвардского Университета , США. Ученые связывают его со снижением функций репродуктивной системы, а также нарушением гормонального фона. «И хотя исследователи утверждают, что необходимы дополнительные исследования, уже сейчас пропиленпарабен стоит избегать парам, которые планируют завести ребенка», — рассказывает Никита Уилсон, косметический химик из Нью-Джерси.

Аль-Ниса Уорд, косметический химик

Парабены являются распространенным консервантом, используемым в различных косметических средствах для предотвращения роста бактерий, грибков и дрожжей, что в конечном итоге продлевает срок годности продуктов. При этом чаще всего парабены встречаются в средствах на водной основе — очищающих лосьонах, кондиционерах и шампунях для волос.

В косметике концентрация парабенов не может превышать 0,3%. И хотя это правило соблюдается, Министерство здравоохранения Канады и другие организации выразили обеспокоенность: не накапливаются ли парабены в организме человека, тем самым оказывая совокупное действие? Известно, что высокие концентрации парабенов вызывают гормональные сбои и нарушения репродуктивных функций. Отдельные виды парабенов были запрещены в Европейском Союзе, странах Юго-Восточной Азии и на Филиппинах , но все еще продолжают использоваться в США.

5. Петролеум

Где содержится: в салонных процедурах на основе парафина, уходе за кожей и волосами.

В то время как применение этого ингредиента в составе косметики демонстрирует хорошие результаты в плане увлажнения кожи и волос, ученые подвергают сомнению целесообразность использования веществ нефтяного происхождения в бьюти-индустрии. Говард Собел, дерматолог из Нью-Йорка рассказывает, что ученые ассоциируют петролеум с развитием рака, что требует масштабных проверок. Это химическое вещество запрещено в Евросоюзе.

6. Парфюм

Где содержится: в духах, средствах по уходу за кожей и волосами, в декоративной косметике.

Парфюмерные отдушки могут встречаться не только в духах и туалетных водах, их применение повсеместно. Настороженность вызывает то, что это обобщающий термин, за которым могут скрываться от 10 до 100 разных ингредиентов. Производители не обязаны расшифровывать потребителю, какие именно вещества он использовал, — это считается коммерческой тайной. Плохая новость в том, что некоторые из парфюмерных отдушек — например, стирол и фталаты, ученые подозревают в способствовании появлению эндокринных нарушений и онкологии. Научный комитет по потребительским товарам в ЕС (SCCP) принял решение ограничить применение парфюмерных отдушек в косметике.

7. Оксибензон

Где содержится: в солнцезащитной косметике с химическими фильтрами SPF.

«Исследования на мышах показали, что оксибензон в составе косметики способен проникать в ткани организма и способствовать возникновению рака. И хотя ученые считают, что эксперименты на мышах не отражают механизм воздействия этого вещества на организм человека, эти факты настораживают», — рассказывает дерматолог из Нью-Йорка Говард Собел. В Евросоюзе и США ограничена концентрация данного вещества в солнцезащитных средствах до 6%, а в других продуктах красоты — до половины процента. Альтернативой оксибензону может стать оксид цинка — фильтр SPF физического воздействия.

8. Ретинил пальмитат

Где содержится: в антивозрастной косметике, солнцезащитных средствах, продуктах против акне.

Одна из популярных производных витамина А, которую активно продвигают бренды, выпускающие антивозрастную косметику, по данным исследователей, опасна. Ретинил пальмитат восстанавливает гладкость и эластичность кожного покрова, уменьшает глубину морщин и выраженность гиперпигментации, но в то же время, форсирует развитие раковых опухолей при воздействии солнечного света на кожу. И хотя последнее утверждение было сделано на основании тестирования косметики с витамином А на крысах, а не людях, Управления здравоохранением Норвегии Германии уже выразили обеспокоенность этим фактом. В Канаде данная форма витамина А была запрещена к применению в косметике.

Рэнди Шуллер, косметический химик, блогер

FDA рекомендует отказаться от применения средств с производными витамина А беременным женщинам, поскольку они токсичны для плода.

Что касается информации о канцерогенных свойствах этого вещества, полученные данные не считаются достаточно убедительными, поскольку нет исследований с участием людей. Фонд по борьбе с раком кожи, США опубликовал заявление, что на данный момент ретинил пальмитат не является проблемой.

9. П-Фенилендиамин (PPD)

Где содержится: в красках и цветных тониках для волос, шампунях от перхоти.

Данное вещество причисляется к группе красителей каменноугольной смолы, является производным нефти, и ассоциируется у ученых с канцерогенными свойствами. Были проведены масштабные проверки в семи странах, которые продемонстрировали высокое распространение рака мочевого пузыря среди парикмахеров, имиджмейкеров и клиентов салонов красоты, которые часто подвергались воздействию П-Фенилендиамина. По итогам проверок применение косметики с ним в составе было ограничено в Евросоюзе.

10. Ацетат свинца

Где содержится: в косметике для губ.

Международная кампания за безопасную косметику (Campaign for safe cosmetics) в рамках тестирования обнаружила, что больше половины проверенных образцов губных помад, представленных на рынке красоты, содержат свинец. При этом данное вещество, как правило, не упоминается на этикетке, поскольку производитель косметики имеет право не указывать вещества, содержание которых в составе ниже 1%. А между тем, ацетат свинца накапливается в организме, оказывая токсическое воздействие на репродуктивные органы и центральной нервной системы, препятствует усвоению организмом необходимых для него веществ.

В США действует запрет на применение данного вещества в средствах для ухода за кожей вокруг глаз, а в странах Европы — табу действует повсеместно.

11. Фталаты

Где содержатся: в уходовой косметике для кожи и волос, средствах для ногтей, дезодорантах и парфюмерии.

Это целая группа веществ, которая входит в черный список ингредиентов косметики. Данные ученых из разных стран показывают, что фталаты провоцируют гормональные нарушения, разрушают печень и почки, наносят удар по репродуктивной системе человека. В то время, как в Евросоюзе уже принято решение по ограничению их применения в косметике, FDA продолжает наблюдать и собирать данные о возможных рисках. Потребителям же стоит знать, что фталатам существует безопасная альтернатива — смеси натуральных масел и сополимеры.

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