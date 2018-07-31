Цвет настроения — розовый! — звезда «Интернов» шокировала новым образом

Актриса Светлана Пермякова , известная по участию в пермской команде КВН «Парма» и сериалам «Солдаты» и «Интерны», удивила поклонников экспериментом со внешностью. Фотографию в новом образе она опубликовала в своем аккаунте в Instagram — экстремальный розовый цвет волос не оставил подписчиков равнодушными.

— Красотка! Красотка! Красотка))) Вам идет. Молодец

— А цвет явно ваш! Очень красиво, свежо и молодо! Просто розовый леденчик!

— Цвет настроения — РОЗОВЫЙ! КЛАСС!

С чем связана столь резкая смена имиджа, Пермякова не объяснила. В подписи к фото лишь пожелала всем добра, любви и счастья. Несмотря на то, что не все оценили яркий цвет волос, на добрые пожелания актрисы ее фанаты в большинстве своем ответили взаимностью.

Ранее Пятый канал рассказывал о другой звезде сериала «Интерны» Кристине Асмус. Она поделилась в соцсетях малоизвестными фактами о себе, которых нет в «Википедии» и других источниках. Актриса зачем-то снабдила информативный пост пикантной фотографией из ванной, что, впрочем, привлекло немало внимания. Она рассказала, что постоянно мучает себя строгими диетами и является мастером спорта по художественной гимнастике, а в детстве хотела стать ветеринаром.