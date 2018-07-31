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Цвет настроения — розовый! — звезда «Интернов» шокировала новым образом
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Цвет настроения — розовый! — звезда «Интернов» шокировала новым образом 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Актриса Светлана Пермякова, известная по участию в пермской команде КВН «Парма» и сериалам «Солдаты» и «Интерны», удивила поклонников экспериментом со внешностью. Фотографию в новом образе она опубликовала в своем аккаунте в Instagram — экстремальный розовый цвет волос не оставил подписчиков равнодушными.
— Красотка! Красотка! Красотка))) Вам идет. Молодец
— А цвет явно ваш! Очень красиво, свежо и молодо! Просто розовый леденчик!
— Цвет настроения — РОЗОВЫЙ! КЛАСС!
С чем связана столь резкая смена имиджа, Пермякова не объяснила. В подписи к фото лишь пожелала всем добра, любви и счастья. Несмотря на то, что не все оценили яркий цвет волос, на добрые пожелания актрисы ее фанаты в большинстве своем ответили взаимностью.
Ранее Пятый канал рассказывал о другой звезде сериала «Интерны» Кристине Асмус. Она поделилась в соцсетях малоизвестными фактами о себе, которых нет в «Википедии» и других источниках. Актриса зачем-то снабдила информативный пост пикантной фотографией из ванной, что, впрочем, привлекло немало внимания. Она рассказала, что постоянно мучает себя строгими диетами и является мастером спорта по художественной гимнастике, а в детстве хотела стать ветеринаром.
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