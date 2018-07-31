Дезодоранты, которые не подведут в жару

Летом без дезодоранта, разумеется, никуда. Выбирая средство, обратите внимание, чтобы в составе не было парабенов, солей алюминия и других противных веществ, которые могут провоцировать различные неприятные заболевания. На каких остановиться? Рассказываем!

Дезодорант Weleda

На 100% натуральный состав без солей алюминия и парабенов. Есть в трех вариантах — с шалфеем, цитрусовый и с розой. Аромат первых двух может показаться резковатым, но на самом деле он почти не слышен, лишь устраняет неприятный запах. Еще один большой плюс — этот дезодорант действительно не пачкает одежду.

Дезодорант Weleda (430 руб.)

Шариковый дезодорант Schoenenberger

Подходит для самой чувствительной кожи. Смягчает, успокаивает и заживляет. Со своими прямыми обязанностями тоже отлично справляется: запах убирает на 6–8 часов. Если в это время вы, конечно, не делаете круговую тренировку. Наносить лучше минут за 5–7 до того, как надевать одежду. Как и большинство дезодорантов, пачкает ткань.

Шариковый дезодорант Schoenenberger (1 225 руб.)

Дезодорант Schmidt's Этот дезодорант не защищает от влажности, но с неприятным запахом справляется легко. Все ингредиенты натуральные и растительного происхождения, так что защитники животных могут не волноваться. На братьях наших меньших бренд, конечно, тоже ничего не тестирует. В составе дезодоранта нет парабенов, солей алюминия и искусственных ароматизаторов.

Дезодорант Schmidt's (564 руб.)

Крем-дезодорант Lavilin, Hlavin

Дезодорант израильской марки Hlavin в первую очередь привлекает внимание своим необычным форматом крема. У продукта накопительный эффект: через пару недель постоянного использования вы заметите, что стали меньше потеть, а запах стал не таким резким. Крем убивает бактерии и направлен на то, чтобы не просто скрыть следы потовыделения, но и в целом снизить его.

Крем-дезодорант Lavilin Hlavin (859 руб.)

Распыляющийся дезодорант Pure & Natural, Thai Deodorant Stone

Этот дезодорант можно использовать в том числе и для ног. Он убивает бактерии, которые вызывают запах, но вот потоотделение не уменьшает. Из неоспоримых плюсов формат с распылителем, отсутствие пятен на одежде и, конечно, чистый состав — никаких химикатов, парабенов, солей металлов и даже алкоголя.

Распыляющийся дезодорант Pure & Natural, Thai Deodorant Stone (294 руб.)

Дезодорант «Алоэ», Levrana

Levrana — российская марка натуральной косметики. В ее ассортименте есть и дезодорант. Потовыделение он почти не снижает, но с неприятным запахом справляется. При этом средство не просто перебивает запах, а именно нейтрализует его. Единственный минус — не очень удобный распылитель (распределять средство, возможно, придется рукой).

Дезодорант «Алоэ», Levrana (300 руб.)

Дезодорант Nubian Heritage

Кокос, папайя и ванильное масло — такой вот микс предлагает фирма Nubian Heritage. Дезодорант не только защищает от запаха и пота, но и ухаживает за кожей. Не содержит солей алюминия, пропиленгликоля, парабенов, триклозана, силиконов. Расход очень маленький, средства хватит надолго.

Природный дезодорант Nubian Heritage (450 руб.)

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