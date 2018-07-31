7 эффективных средств против «апельсиновой корки»

Гендерная предрасположенность и статистика — вещи упрямые. Если доказано, что целлюлит есть у 95% женщин, — значит, так оно и есть. Спорить с этим фактом бесполезно, но мириться с ним совсем необязательно. Правильное питание, спорт, антицеллюлитный массаж, аппаратные методики, обертывания и домашний уход с помощью действенных средств — и вот «апельсиновая корка» с каждым днем становится все меньше. Рассказываем о самых, возможно, лучших косметических продуктах против целлюлита.

Body Desserts Moroccan Orange Souffle, Organic Shop

Не просто борется с целлюлитом, но и радует ароматом. Состав суфле довольно впечатляющий: эфирные масла красного апельсина, облепихи, марокканской арганы, корица и мускатный орех. Благодаря этим компонентам оказывается сразу несколько действий: ускоряется кровообращение, клетки кожи наполняются питательными веществами, запускаются процессы жиросжигания и регенерации, останавливаются процессы образования подкожных жировых отложений. При регулярном использовании средства «апельсиновая корка» становится менее заметной, кожа подтягивается и разглаживается, а также получает дополнительное питание и увлажнение. Среди других плюсов — экономичный расход и доступная цена.

Антицеллюлитное суфле для тела Body Desserts Moroccan Orange Souffle, Organic Shop (286 руб.)

Обертывание холодное «Голубые озера», Thalasso Natura Siberica

Natura Siberica славится косметикой с натуральными ингредиентами, которые довольно неплохо справляются со своими обязанностями. В основе холодного обертывания — термальная вода Голубых озер, вытяжка фукуса (это разновидность бурых водорослей) и экстракт медвежьей ягоды. Ингредиенты работают сообща, оказывая мощный антицеллюлитный эффект. После нанесения средства вы ощутите приятный холодок, за счет которого кожа начнет самостоятельно согреваться, при этом параллельно идут процессы расщепления жировых отложений и улучшения структуры кожи. В результате даже самый стойкий целлюлит поддастся и будет таять на глазах, разглаживая неэстетичные бугорки. Кроме выраженного антицеллюлитного эффекта, обертывание насыщает кожу кислородом, влагой, витаминами, минералами и солями. Дополнительный бонус — замедление естественных процессов старения кожи и ее защита от действия свободных радикалов.

Обертывание холодное «Голубые озера», Thalasso Natura Siberica (439 руб.)

Aqua Slimmer Anticellulite Ultra-Rapid, Venus

Ультрабыстрый гель против целлюлита действует, пока вы принимаете душ: новая запатентованная формула начинает работать при контакте с водой, максимально раскрывая поры и позволяя ингредиентам пробраться глубже и действовать изнутри. Высокая концентрация активных веществ помогает бороться даже со стойкими жировыми отложениями за минимальное количество времени. В составе вы найдете экстракты морских водорослей, морскую соль, кофеин (как мы знаем, отличный сжигатель жира) и микроэлементы, а также микроскопические гранулы, которые вдобавок ко всему превосходно скрабируют кожу, удаляя омертвевшие клетки. Последнее свойство помогает добиться рельефности, упругости и гладкости кожи. Гель можно применять на любом проблемном участке тела.

Антицеллюлитный гель для душа Aqua Slimmer Anticellulite Ultra-Rapid, Venus (550 руб.)

Line Killer X-treme Body Sculpt Premium, Rexaline

Это средство не зря назвали скульптором фигуры — оно действительно работает не хуже липосакции. Крем работает сразу на четыре фронта: устраняет любой намек на целлюлит, сводит на нет растяжки, уменьшает объемы и увлажняет кожу. К составу средства тоже сложно придраться, в лаборатории Rexaline продумали все до самых мелочей. Здесь вы найдете кофеин, который ускоряет сжигание жировых отложений; экстракт центеллы, которая восстанавливает клеточный обмен; экстракт иглицы, которая обеспечивает дренажный эффект; пептид Elastonyl, который устраняет растяжки; масло ши и манго, которые питают, успокаивают и увлажняют кожу; витамин Е и масло дикой розы, которые являются мощными антиоксидантами, предотвращают появление морщин и разглаживают уже образовавшиеся. Наносить крем на тело одно удовольствие. Он довольно плотный, быстро впитывается, не оставляет липких и жирных следов. Действовать начинает моментально, ровно так же как и оказывать видимый эффект.

Антицеллюлитный подтягивающий крем для тела Line Killer X-treme Body Sculpt Premium, Rexaline (7 700 руб.)

Cellutox Active Body Oil, Elemis

Это масло невозможно не заметить на полках магазинов хотя бы из-за стильного и оригинального дизайна. В насыщенно-голубом флакончике находится масло, богатое эфирными маслами лимона и можжевельника, а также экстрактами крушины и фенхеля, которые выводят лишнюю воду, шлаки и токсины из кожи, тем самым разглаживая ее поверхность и значительно уменьшая проявления целлюлита. Чтобы усилить действие средства в 2–3 раза, его рекомендовано применять после душа и делать с ним массаж (желательно антицеллюлитный). Результат будет заметен уже после двух недель регулярного использования: кожа заметно подтянется, станет упругой, шелковистой и ухоженной. Запах у масла очень приятный, поэтому во время использования может показаться, что вы находитесь в кондитерском магазине, полном лимонных леденцов. Кстати, средство не оставляет жирной и липкой пленки, впитывается полностью и без остатка!

Антицеллюлитное детокс-масло для тела Cellutox Active Body Oil, Elemis (3 270 руб.)

Crema Liporiducente Cosce-Glutei, Tourmaline Guam

Данный крем по своему действию можно сравнить с липолитиками, которые колют для расщепления жировых отложений и уменьшения объема в проблемных зонах. Выраженный антицеллюлитный эффект достигается благодаря входящему в состав средства микронизированному черному турмалину, который славится способностью воспринимать тепло и отражать его обратно. В итоге под действием микрочастичек камня глубокие слои кожи разогреваются, усиливается микроциркуляция, активные вещества (морские водоросли, экстракты конского каштана, плюща, мальвы, березовых листьев, масло ши, кофеин и метилникотинат) проникают внутрь, расщепляя жировые отложения и выводя лишнюю воду, тем самым уменьшая признаки целлюлита. Результаты видны практически сразу: кожа приобретает здоровое сияние и бархатистость, ее рельеф становится гладким, восстанавливается упругость и подтянутость. Регулярное использование крема не просто сокращает признаки целлюлита, но уменьшает объемы (в среднем можно потерять 2–3 см).

Crema Liporiducente Cosce-Glutei, Tourmaline Guam (2 325 руб.)

Birken Cellulite-Ol, Weleda

Это березовое масло влюбило в себя добрую часть блогеров, которые жаждали избавиться от «апельсиновой корки» любой ценой. В его состав входят исключительно натуральные компоненты, во главе которых, естественно, молодые листья березы. Именно в их действии хранится весь секрет… Береза содержит уникальные биологически активные вещества, которые улучшают лимфодренаж, метаболизм и кровообращение. Более того, экстракт ее листьев выводит шлаки и токсины, что тоже уменьшает выраженность целлюлита. Разгоняя кровь и усиливая обменные процессы, фитокомпоненты буквально заставляют растворяться жировые отложения, которые формируют целлюлит. Данное средство не содержит никаких консервантов, красителей, ароматизаторов, силиконов и минеральных масел — все только полезное и натуральное.

Березовое антицеллюлитное масло Birken Cellulite-Ol, Weleda (2 730 руб.)

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