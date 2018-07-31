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6 самых ярких лаков для последнего месяца лета
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6 самых ярких лаков для последнего месяца лета 

SNCmedia.ru 1 час назад
Christina Fitzgerald Lumina Purple Pop  Идеальный синий цвет с плотным глянцевым покрытием. Ну и главное преимущество Christina Fitzgerald — покрытие-бонд в комплекте, которое сделает лак более стойким.
Kure Bazaar Nail polish Lemon
Если вы до сих пор не знали, то лаки Kure Bazaar на 85% состоят из абсолютно натуральных и неождианных компонентов: древесной массы, пшеницы, хлопка, картофеля и кукурузы. Неплохо, правда? Советуем начать свое знакомство с брендом (если вы еще не) с жизнеутверждающего лимонного оттенка.
CND Creative Play
CND продолжает пополнять коллекцию Creative Play новыми оттенками, каждый из которых хочется протестировать немедленно. Голосуем за яркий оранжевый — поднимет настроение даже под проливным дождем.
Bandi Nail Lacquer
Блондинкам в законе посвящается — розовый, как гардероб Эль Вудс, лак для ногтей от корейского маникюрного бренда Bandi. Пропагандируем больше цвета и еще больше беззаботности.
Orly Breathable — Pick me up  Для всех, кто сетует на вредность лаков для ногтей, Orly выпустили специальный дышащий уход. Формула включает в себя свойства укрепляющего средства, базового и верхнего покрытия, а также цветного лака для ногтей. Текстура — кремовая, никаких блесток и перламутра. Делаем ставки на темный насыщенно-фиолетовый оттенок.
Essence Out of Space
Маникюр межгалактической русалки (из песни слов не выкинешь) можно легко сделать с лаком Essence Out of Space оттенка Mermaid of the Galaxy. Бирюзовый металлик подойдет всем, для кого главный критерий успеха в маникюре — поярче, да поэкстравагантнее.
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