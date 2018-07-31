Подбираем повседневный макияж по цветотипу лица

Ради идеального макияжа вовсе не обязательно тратить огромные суммы. Визажист Дарья Черентаева, известная как Dasha Bloom, рассказала «Вечерке», как создать подходящий образ своими силами.

На модных показах текущего сезона, по словам Даши, визажисты продемонстрировали большой спектр различных вариаций макияжа.

— Беспроигрышный вариант — «нюд», эффект естественности, — говорит эксперт. — Откажитесь от плотных текстур и воспользуйтесь тональными эмульсиями. При подборе цветовой гаммы Даша рекомендует обратить внимание на цвет волос, бровей, глаз и кожи.

— Так, например, голубоглазой блондинке лучше смотреть в сторону персиковых оттенков и бронзовых теней, а зеленоглазой рыжей девушке — использовать фиолетовый карандаш для глаз, красную помаду и коричнево-красные тени, — добавляет визажист. — Главное правило — начните свой макияж с одного акцента. И только по особым случаям или по просьбе души добавляйте что-то еще.

ТРЕНДЫ ЛЕТА — 2018

Глянцевые губы. Матовую помаду можно отложить далеко и надолго. В этом сезоне дизайнеры призывают использовать глянцевые блески сочных тонов: малинового или вишневого. Кстати, нужного эффекта можно достигнуть, нанеся на губы масло.

Монотени. Популярные в течение долгого времени смоки-айс уступают пьедестал макияжу глаз, выполненному одним тоном. Кстати, большинство визажистов выбирают изумрудную и синюю гамму.

Эффект влажной кожи. Обладательницам здоровой сияющей кожи повезло: их естественность на пике популярности. Добиться нужного эффекта можно с помощью мерцающей пудры, жидкого хайлайтера или интенсивно увлажняющего крема.

«Чайные» румяна. Розовые щеки и раньше вызывали массу сомнений у визажистов, а теперь и вовсе официально объявлены вне закона. В текущем сезоне выбирать следует румяна коричневого — «чайного» оттенка.

Натуральная форма бровей. Тонкие, татуированные и необычной формы брови постепенно уходят в прошлое, уступая место максимальной естественности. Причем на пике популярности — совершенно не тронутые пинцетом брови.

КСТАТИ

При выборе теней для макияжа важно руководствоваться не только общим цветотипом, но и конкретным оттенком радужки. Универсальным является правило «теплым глазам — холодные цвета, холодным — теплые»