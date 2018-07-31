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Простые летние укладки на каждый день. Советы стилиста Kerastase
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Простые летние укладки на каждый день. Советы стилиста Kerastase 

Peopletalk 40 минут назад
Фото: Peopletalk
Естественные линии, легкая небрежность, минимум стайлинга и укладочных средств — именно так можно описать модные укладки на лето. Как сделать такие, рассказал стилист Kerastase Армен Захарян.
Легкие локоны
Сначала высуши волосы, используя легкое средство для расчесывания — несмываемый бальзам, молочко или протеиновый крем. С помощью плойки зафиксируй легкие локоны, не докручивая их — концы должны оставаться свободными.
Затем добавь волосам текстуры. Для этого подойдет сухой шампунь или специальный спрей-текстурайзинг. В конце взбей локоны руками, чтобы добавить укладке воздушность и естественность.
При желании можешь закрепить их лаком. Однако Армен не рекомендует использовать стайлинговые средства в жару: «Так как летом повышенная влажность, волосы сами ложатся. Можно использовать легкий крем для укладки, пенки, а вот от лака лучше отказаться — он утяжеляет волосы».
Кстати, летом стилист рекомендует заменить обычные шампуни и кондиционеры на средства для окрашенных волос — в них содержится защита от УФ-лучей. Да и солнцезащитный спрей-вуаль не будет лишним, если ты не хочешь осенью мучиться с восстановлением волос.
Укладка в стиле 60-х  Вторая укладка тоже не займет больше 10 минут. Все, что тебе понадобится, — высушить волосы феном и пройтись по ним утюжком для придания глянца и блеска. После выдели пряди на макушке и начеши их гребнем с мелкими зубчиками. Готовый начес зафиксируй лаком, и убери передние пряди за уши.
«Сегодня небрежные и слегка растрепанные локоны стали повседневной укладкой, а вот прямые волосы считаются укладкой для выхода в свет», — объясняет Армен. Такая прическа в стиле 60-х остается актуальной до сих пор и добавляет образу элегантности.
Кроме того, в любой момент ты можешь трансформировать ее в другую укладку.
Небрежная коса
Не менее стильным и удобным вариантом будет коса, которую ты легко заплетешь сама даже без резинки.
Просто собери волосы в хаотичном порядке в небрежную косу, а когда дойдешь до конца — сделай маленький коридор и перекинь хвост внутрь.
Две минуты — и стильная прическа готова!
Благодарим марку Kerastase за помощь в организации съемки.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/prostye-letnie-ukladki-na-kazhdyj-den-sovety-stilista-kerastas/
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