Простые летние укладки на каждый день. Советы стилиста Kerastase

Естественные линии, легкая небрежность, минимум стайлинга и укладочных средств — именно так можно описать модные укладки на лето. Как сделать такие, рассказал стилист Kerastase Армен Захарян.

Легкие локоны

Сначала высуши волосы, используя легкое средство для расчесывания — несмываемый бальзам, молочко или протеиновый крем. С помощью плойки зафиксируй легкие локоны, не докручивая их — концы должны оставаться свободными.

Затем добавь волосам текстуры. Для этого подойдет сухой шампунь или специальный спрей-текстурайзинг. В конце взбей локоны руками, чтобы добавить укладке воздушность и естественность.

При желании можешь закрепить их лаком. Однако Армен не рекомендует использовать стайлинговые средства в жару: «Так как летом повышенная влажность, волосы сами ложатся. Можно использовать легкий крем для укладки, пенки, а вот от лака лучше отказаться — он утяжеляет волосы».

Кстати, летом стилист рекомендует заменить обычные шампуни и кондиционеры на средства для окрашенных волос — в них содержится защита от УФ-лучей. Да и солнцезащитный спрей-вуаль не будет лишним, если ты не хочешь осенью мучиться с восстановлением волос.

Укладка в стиле 60-х Вторая укладка тоже не займет больше 10 минут. Все, что тебе понадобится, — высушить волосы феном и пройтись по ним утюжком для придания глянца и блеска. После выдели пряди на макушке и начеши их гребнем с мелкими зубчиками. Готовый начес зафиксируй лаком, и убери передние пряди за уши.

«Сегодня небрежные и слегка растрепанные локоны стали повседневной укладкой, а вот прямые волосы считаются укладкой для выхода в свет», — объясняет Армен. Такая прическа в стиле 60-х остается актуальной до сих пор и добавляет образу элегантности.

Кроме того, в любой момент ты можешь трансформировать ее в другую укладку.

Небрежная коса

Не менее стильным и удобным вариантом будет коса, которую ты легко заплетешь сама даже без резинки.

Просто собери волосы в хаотичном порядке в небрежную косу, а когда дойдешь до конца — сделай маленький коридор и перекинь хвост внутрь.

Две минуты — и стильная прическа готова!

Благодарим марку Kerastase за помощь в организации съемки.

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