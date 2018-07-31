Дэвид Бекхэм показал, как сам подстриг 7-летнюю дочь Харпер 

Звездный отец сам следит за волосами девочки.
Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм опубликовал на своей странице в Instagram фотографию момента, когда он решил подстричь единственную дочь.
Кто-то счастлив, кто-то не очень! Я и не думал, что эта малышка могла стать еще прекраснее, но…
— подписал кадр звездный папа.
Публикация от David Beckham (@davidbeckham)
30 Июл 2018 в 9:07 PDT Заметим, судя по снимку, Дэвид Бекхэм не стал сильно укорачивать длину волос девочки, а просто подстриг секущиеся кончики волос.
Все давно известно, что футболисту очень нравятся длинные и светлые волосы своей 7-летней дочери Харпер Бекхэм. Известно, что он даже запретил своей жене Виктории их обрезать и вести девочку к парикмахеру. Поэтому Бекхэм даже сам стрижет дочку.
Мы не стригли ее с самого рождения. Вот почему они такие длинные. Разве это не красиво?
— еще в 2016 году говорил СМИ футболист.
Однако уже в 2017 году он все же сам немного подстриг девочку, о чем также рассказал в соцсетях.
Напомним, Дэвид и Виктория Бекхэм живут в браке с 1999 года. Сейчас супруги воспитывают четверых детей. У пары растет три сына: Бруклин Джозеф (родился в 1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005). А в 2011 году в семье Бекхэмов появилась и девочка Харпер Севен.
Публикация от David Beckham (@davidbeckham)
11 Мар 2018 в 5:52 PDT Фото: Instagram / davidbeckham