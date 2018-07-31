Будем брить: лучшие бьюти-средства для ежедневного ритуала мужчин

Бритье — ежедневный ритуал любого мужчины. Однако некоторые из наших мужчин, дурашки, до сих пор умудряются резаться во время этой вроде бы простейшей утренней процедуры. Мы знаем, что сделать, чтобы этот процесс прошел гладко.

Конечно, прежде всего нужно выбрать правильную бритву. Банальность, но почему-то некоторые представители сильной половины человечества до сих пор пренебрегают этим пунктом. Для идеального скольжения подойдет бритва Gillette Fusion Proglide с самыми тонкими лезвиями.

Преимуществ у этой бритвы — с десяток. Мы перечислим лишь самые очевидные. Во-первых, кассета с пятью лезвиями обеспечивает меньшее давление на кожу, уменьшая раздражение (по сравнению с Mach3). Во-вторых, здесь присутствует увеличенная смазывающая полоска с добавлением минеральных масел (по сравнению с Fusion). Также вы наверняка обратите внимание на улучшенное лезвие-триммер на обратной стороне кассеты (по сравнению с Fusion), на каналы для удаления излишков геля и стабилизатор лезвий. Ну и, наконец, следует упомянуть технологию FlexBall. Эта инновация от Gillette позволяет бритве двигаться в дополнительной плоскости. Она следует по контурам лица для лучшего бритья и не пропускает ни одного волоска.

Маски-шоу Обычно мужчины привыкли использовать после бритья лосьоны или специальные кремы. Однако если хотя бы раз в неделю наносить маску, то процесс бритья станет более приятным. Трехкомпонентный комплекс масок Doube Dare OMG! Man In Black «Смягчение и восстановление» учитывает все особенности строения мужской кожи.

Маска оказывает себорегулирующее, антисептическое и противовоспалительное действие. Благодаря экстракту папайи отшелушиваются омертвевшие клетки эпидермиса, а кожа приобретает свежий вид. Кроме того, экстракт папайи замедляет рост нежелательных волос.

Встреча с телом

Будем откровенны: времена, когда волосатый мужчина считался эталоном красоты, канули в Лету. И сегодня обработанные подмышки и прочие части тела — это уже необходимость для любого представителя мужского пола. Специально для того, чтобы легко и просто избавиться от излишней растительности во время приема душа, бренд NIVEA изобрел инновационную новинку — стик для бритья тела.

Стик NIVEA MEN очень прост в применении: достаточно нанести его перед бритьем на увлажненную кожу тела, а затем как обычно удалить волосы станком. Новинка не имеет аналогов на косметическом рынке и разработана с учетом особенностей роста волос на теле. Инновационная формула обеспечит чистое и гладкое бритье и спасет от неприятных ощущений при соприкосновении одежды с кожей, благодаря полезным компонентам — провитамину B5 (он быстро заживляет мелкие повреждения и делает волосяные стержни более мягкими) и алоэ вера (обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами).