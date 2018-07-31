Коротко и ясно: выбираем стрижки, популярные у звезд этим летом

Эксперты по стилю составили список стрижек, которые особенно популярны у знаменитостей летом 2018 года. Несмотря на то, что прически отличаются, их все объединяет одно — тренд на короткую длину. Поэтому если вы давно хотите «покороче», то сейчас самое время.

Также эксперты отметили стильную стрижку-боб китайской супермодели Лю Вэнь

Кроме того, можно примерить каре с челкой, как актриса Зендаи. Или, как у голландской фотомодели Имаан Хаммам

Если хочется совсем короткие волосы, то можно подстричься, как Зои Кравиц.

Или даже обрить голову, как модель Адова Абоах.