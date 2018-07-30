Парень с аллергией на солнце будет носить маску самого себя

25-летний британец Алекс родился с редким кожным заболеванием — ксеродерма пигментная, у обладателей этого генетического отклонения кожа гиперчувствительна к ультрафиолету. Оказавшись на солнце всего на несколько минут, парень покрывается сильнейшими ожогами. Так случилось с ним в возрасте несколько месяцев от роду. После этого Алекс большую часть жизни провёл в закрытых помещениях, выходя на улицу только ночью или в пасмурную погоду. Но даже тогда ему приходилось защищать лицо маской и визором, так как даже рассеянный облаками солнечный свет может нанести сильный вред коже британца, которая в 10 000 раз чувствительнее, чем у обычных людей.

Решение нашлось только недавно. Изобретательница Зои Лафлин (Zoe Laughlin) создала для Алекса маску из искусственной кожи в виде его собственного лица. Дизайнер презентовала свою маску на шоу The Big Life Fix на канале BBC Two. Там лицо Алекса отсканировали, затем распечатали на 3D-принтере и покрыли силиконовой оболочкой, не пропускающей ультрафилолет. Получилось гиперреалистично.

Сначала Алекс и его мать Анна отнеслись к идее скептически, — пишет Daily Mail , — им не верилось, что искусственная маска будет выглядеть настолько правдоподобно, что в ней можно будет ходить по улицам. Однако реальность даже превзошла ожидания. Через два месяца работы, Алекс смог примерить маску и выйти в ней под такие опасные для него солнечные лучи. Конечно, британец должен защищать глаза тёмными очками и полностью закрывать тело одеждой, но для человека, который 25 лет вёл преимущественно ночной образ жизни — это огромный прогресс.