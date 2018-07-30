Ещё
Парень с аллергией на солнце будет носить маску самого себя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парень с аллергией на солнце будет носить маску самого себя 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
25-летний британец Алекс родился с редким кожным заболеванием — ксеродерма пигментная, у обладателей этого генетического отклонения кожа гиперчувствительна к ультрафиолету. Оказавшись на солнце всего на несколько минут, парень покрывается сильнейшими ожогами. Так случилось с ним в возрасте несколько месяцев от роду. После этого Алекс большую часть жизни провёл в закрытых помещениях, выходя на улицу только ночью или в пасмурную погоду. Но даже тогда ему приходилось защищать лицо маской и визором, так как даже рассеянный облаками солнечный свет может нанести сильный вред коже британца, которая в 10 000 раз чувствительнее, чем у обычных людей.
Решение нашлось только недавно. Изобретательница Зои Лафлин (Zoe Laughlin) создала для Алекса маску из искусственной кожи в виде его собственного лица. Дизайнер презентовала свою маску на шоу The Big Life Fix на канале BBC Two. Там лицо Алекса отсканировали, затем распечатали на 3D-принтере и покрыли силиконовой оболочкой, не пропускающей ультрафилолет. Получилось гиперреалистично.
Сначала Алекс и его мать Анна отнеслись к идее скептически, — пишет Daily Mail, — им не верилось, что искусственная маска будет выглядеть настолько правдоподобно, что в ней можно будет ходить по улицам. Однако реальность даже превзошла ожидания. Через два месяца работы, Алекс смог примерить маску и выйти в ней под такие опасные для него солнечные лучи. Конечно, британец должен защищать глаза тёмными очками и полностью закрывать тело одеждой, но для человека, который 25 лет вёл преимущественно ночной образ жизни — это огромный прогресс.
Ранее «Ридус» писал о кошечке, которая также не может находиться на солнце, только по причине врождённого отсутствия глазных век и чувствительности глаз. Так смышлённая хозяйка придумала для любимой питомицы специальные солнечные очки. Теперь, пушистая не только живёт полноценной кошачьей жизнью, но и стала самой модной кисой на районе.
Ридус: последние новости
Почему «Армата» оказалась ненужной российской армии Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала слухи о его инсульте Стали известны подробности убийства отца тремя дочерьми
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко официально обвинили в госизмене242
«Армата» оказалась ненужной российской армии343
Жестокая расправа над туристами попала на видео150
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко141
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина62
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение