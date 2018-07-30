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3 главных тренда в окрашивании
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3 главных тренда в окрашивании 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Готовы к экспериментам с цветом волос? Тогда мы идем к вам! 3 главных тренда сезона мы попросили сформулировать Артема Мхитаряна, топ-стилиста салона Bronze & Beauty.
Модными можно назвать все оттенки золотистого, вплоть до эффекта «выгоревших» волос. Плавные переходы от яркого золота до «соломы» или «пшеницы» создают очень интересное сочетание. Круто смотрится и так называемый «грязный блонд» — сочетания, часто контрастные, холодных и теплых светлых тонов. Акцент при этом может быть сделан именно на холодные цвета.
Сейчас очень популярны (и по праву!) разные оттенки карамели. Их использование предоставляет действительно широкие возможности. Для окрашивания можно выбрать оттенки от светло-коричневого до песочного, придавая волосам у корней дополнительный объем и большую глубину, постепенно осветляя их ближе к кончикам.
А самым смелым можно порекомендовать окрашивание в некоторой степени провокационное — с акцентом на фиолетово-золотистые, серые дымчатые, холодные красные тона.
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