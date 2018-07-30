В Самарской области разыскивают двух подростков из Краснояркого района

По предварительным данным, подростки могут находиться в Самаре

Сотрудники органов внутренних дел продолжают отрабатывать места возможного появления юношей, инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьями разыскиваемых, опрашивают знакомых потерявшихся.

Приметы Алексея: на вид 17-18 лет, среднего роста (160-174 см), среднего телосложения, лицо овальное смуглое, брови прямые широкие, глаза карие, нос средний, вогнутый, волосы прямые, темно-русого цвета. Особые приметы отсутствуют. Был одет: джинсы светло-синего цвета, футболка черного цвета, кроссовки белого цвета.

Приметы Ильи: на вид 16 лет, высокого роста (175 см и выше), среднего телосложения, лицо бледное европейского типа, брови прямые, длинные, глаза голубого цвета, нос большой, прямой, волосы прямые светло-русого цвета, коротко стрижен. Особые приметы отсутствуют. Был одет: джинсовые шорты синего цвета, рубашка с коротким рукавом розового цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетних, просьба сообщить по телефонам: 8 (84657) 2-13-78 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).