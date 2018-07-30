Ещё
В Самарской области разыскивают двух подростков из Краснояркого района
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Сергей Шеховцов
Умер Сергей Шеховцов

В Самарской области разыскивают двух подростков из Краснояркого района 

Волга Ньюс 48 минут назад
По предварительным данным, подростки могут находиться в Самаре.
Сотрудники органов внутренних дел продолжают отрабатывать места возможного появления юношей, инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьями разыскиваемых, опрашивают знакомых потерявшихся.
Приметы Алексея: на вид 17-18 лет, среднего роста (160-174 см), среднего телосложения, лицо овальное смуглое, брови прямые широкие, глаза карие, нос средний, вогнутый, волосы прямые, темно-русого цвета. Особые приметы отсутствуют. Был одет: джинсы светло-синего цвета, футболка черного цвета, кроссовки белого цвета.
Приметы Ильи: на вид 16 лет, высокого роста (175 см и выше), среднего телосложения, лицо бледное европейского типа, брови прямые, длинные, глаза голубого цвета, нос большой, прямой, волосы прямые светло-русого цвета, коротко стрижен. Особые приметы отсутствуют. Был одет: джинсовые шорты синего цвета, рубашка с коротким рукавом розового цвета.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетних, просьба сообщить по телефонам: 8 (84657) 2-13-78 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
Волга Ньюс: последние новости
Где в Самаре посмотреть лунное затмение Смогут ли налоговики смогут полностью контролировать операции по счетам физлиц Появится памятный знак "За заслуги в подготовке и проведении матчей ЧМ-2018 в Самарской области"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости54
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле313
Умер Сергей Шеховцов16
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста411
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию22
Видео
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
01:41
Украина проиграла России в ВТО
Экономика
02:09
Умер Сергей Шеховцов
Общество Другое
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
02:59
«Кинофакты»: «Д’Артаньян и три мушкетера»
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение