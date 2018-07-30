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Не опять, а снова: Зейн Малик в очередной раз сменил цвет волос
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Умер Сергей Шеховцов

Не опять, а снова: Зейн Малик в очередной раз сменил цвет волос 

Peopletalk 4 часа назад
Фото: Peopletalk
Не прошло и месяца с тех пор, как Зейн Малик (25) окрасил волосы в голубой, и вот он снова сменил имидж.
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На выходных певец опубликовал в Instagram фото с неоново-розовыми волосами.
К слову, за последние пару лет Зейн менял цвет волос чаще, чем кто бы то ни было. И похоже, больше не осталось ни одного цвета, который Малик не примерил бы. А тебе какой оттенок волос певца нравится больше?
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ne-opyat-a-snova-zejn-malik-v-ocherednoj-raz-smenil-tsvet-volos/
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