Не опять, а снова: Зейн Малик в очередной раз сменил цвет волос

Не прошло и месяца с тех пор, как Зейн Малик (25) окрасил волосы в голубой, и вот он снова сменил имидж.

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На выходных певец опубликовал в Instagram фото с неоново-розовыми волосами.

К слову, за последние пару лет Зейн менял цвет волос чаще, чем кто бы то ни было. И похоже, больше не осталось ни одного цвета, который Малик не примерил бы. А тебе какой оттенок волос певца нравится больше?

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ne-opyat-a-snova-zejn-malik-v-ocherednoj-raz-smenil-tsvet-volos/