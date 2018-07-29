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Сухие шампуни: основные за и против
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Сухие шампуни: основные за и против 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Если постоянно куда-то спешишь и приходишь домой только для того, чтобы поспать, волосы не всегда удается помыть, а если и удается, то приходится жертвовать сном. Эта проблема знакома многим, поэтому чудеса современности подарили нам такую вещь как сухой шампунь. Мы решили разобраться, плюсов или минусов всё же больше в этом продукте.
Главный плюс сухого шампуня, разумеется, в том, что он визуально делает волосы чистыми. В зависимости от типа волос, с ним можно ходить около трёх дней. И это гораздо быстрее, чем помыть голову. Большинство шампуней также дают эффект объема без какой либо дополнительной укладки. И пахнет вкусно
Против
Так как сухой шампунь направлен на то, чтобы избавиться/уменьшить выделение жира кожи головы, он, конечно, в итоге сушит и кожу и сами волосы. Еще нужно обязательно «вычесывать» налёт, который образуется распылении шампуня. Иногда можно не заметить или просто забыть, а потом весь день ходить с «седыми» волосами.
В целом, сухой шампунь стоит иметь под рукой, но лучше не переусердствовать. У всех бывают ситуации, когда просто не успеваешь. но если есть время, лучше помыть волосы традиционным способом.
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