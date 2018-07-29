Как правильно разнашивать новую обувь

Приобретение модной, красивой, да еще удобной пары обуви — вообще событие, достойное даже некоторого чувства гордости собой. Ножки всегда должны быть в тепле и уюте.

Любая новая вещь, собственноручно выбранная с любовью и не без фантазии, — это маленький праздник. А приобретение модной, красивой, да еще удобной пары обуви — вообще событие, достойное даже некоторого чувства гордости собой. Ножки всегда должны быть в тепле и уюте. Сколько им, бедным, в нашей жизни достается многокилометровых испытаний… Поэтому выбор обуви — дело весьма непростое.

Но, к сожалению, даже за покупкой брендовой и очень недешевой пары почти всегда следует период привыкания нас к ней, а ее к нам, то есть разнашивание. Особенно это актуально при приобретении средней стандартной пары в магазине. Специалист по индивидуальному пошиву обуви Лев Насонов считает, что фабричные изделия в 90 процентах, а иногда и в 100 процентах случаев нуждаются в разнашивании. Иначе мозолей не избежать. Ведь фабричные обувщики не в силах учесть особенности стоп всех сразу потребителей.

У кого-то подъем повыше, у кого-то постановка стопы оригинальная. Встречаются среди нас и «медвежатки» косолапенькие, и «уточки». С учетом этих тонкостей справиться может только мастер по индивидуальному пошиву. Ну, а для большинства, которое приобретает обувку в магазинах, есть несколько простых к исполнению правил.

— В любом случае новая кожа, даже самая мягкая, требует некоторой разноски. В большинстве случаев не больше 2–3 часов в день, — советует Лев Насонов. — Особенно это важно в тех местах, где обувь сгибается при ходьбе. Кожа обуви должна ногу как бы обнять под действием вырабатываемого тепла человеческой кожи. Максимально срок разнашивания не должен превышать двух недель. Между прочим, итальянцы, известные своей любовью к обувному производству, об этом знают. А у нас и культура потребления еще отстает. Наши многие граждане до сих пор удивляются, если после целого дня носки новой пары приобретают болезненные мозоли. Нельзя забывать, что кожа человека разная и по толщине, и по плотности. Например, у женщин тоньше кожа, у мужчин плотнее. Сроки разнашивания от этого тоже могут меняться. Поэтому кому-то может и трехх дней хватить на разноску.

Помню из своего далекого детства, как бабушка советовала в новой обуви ходить дома, надевая ее на шерстяной носок. Не слукавлю, если скажу, что помогало. Даже туфли праздничные вполне быстро подгонялись под необходимую форму. Есть еще рецепт из народа: смочить носки в водке и тоже погулять в домашней обстановке. Но у этого эксперимента могут быть и нежелательные последствия — краска с кожи может сойти самым непристойным образом.

— Мы в своей мастерской для растягивания обуви просто ее как следует размачиваем и ставим на растяжку. Так обувь на два размера можно увеличить. Естественно, при носке мокрой обуви она тоже увеличивается. Можно также очень узкую пару вымочить хорошо в тазике, а потом ее крепко набить, например, газетами. Другое дело, какую форму она в результате приобретет? Непрофессионалу такие методы растяжки-разноски не посоветую. Самые жесткие части обуви — это подносочная и пяточная. Они держат именно форму. Если их не сломать и не скосить, все в целом может нормально сохраниться. Ну, а самым необычным ножкам мастер предлагает все-таки выбирать индивидуальный пошив. Учитывая, что в среднем за рабочий день мы проделываем до 8000 шагов, а за целую свою жизнь не раз огибаем весь земной шар, к этим советам стоит прислушаться повнимательнее!