Правила укладки плойкой: как создать локоны и не сжечь волосы

Плойки уже давно заменили нам бигуди благодаря своей универсальности и удобству в использовании. В твоем арсенале тоже наверняка найдется стайлер, который успел стать незаменимым помощником в создании причесок. К сожалению, горячие укладки не проходят для волос бесследно, но мы выяснили, как свести вред к минимуму.

Совсем отказаться от плойки довольно сложно, особенно учитывая тот факт, что локоны не выходят из моды никогда. Поэтому нужно подойти очень щепетильно к выбору инструмента, подбору температуры, подходящей именно для тебя, а также покупке средств для укладки.

Плойки, утюги, гофре и другие инструменты помогают создавать различные образы в домашних условиях, но нужно помнить, что злоупотреблять их использованием тоже не стоит.

Я часто говорю своим клиенткам, что правильная укладка феном не портит волосы, но сказать то же самое про стайлер не могу. В любом случае он пересушивает волос, и ежедневное использование может нанести качеству шевелюры заметный урон. И все-таки от того, как мы приготовимся к укладке, зависит многое — в наших силах сделать завивку или выпрямление максимально безопасными.

Как выбрать стайлер

Существует всевозможные материалы, использующиеся для изготовления стайлеров, и я рекомендую обратить особое внимание на покрытие нагревающейся поверхности. Для безопасности волос покрытие должно быть выполнено из керамики или тефлона. А вот металлическими инструментами пользоваться нельзя!

Для удобства укладки обращай внимание на длину шнура стайлера — 1,5 метра вполне достаточно, а вот меньше — это уже не очень удобно. Если шнур слишком короткий, то создание прически превратится в укладку у розетки, а не у зеркала.

У прибора обязательно должен быть регулятор переключения температурного режима. Его выбор зависит от состояния и качества волос.

Как правильно выставить температуру:

200−230 °С — толстый плотный волос

180−190 °С — средний плотный, толстый пористый, тонкий плотный волос

130−170 °С — тонкий пористый, средний пористый волос.

Это рекомендуемая температура для воздействия на большинство типов волос, но не забывай, что ее нужно выбирать также согласно индивидуальным показателям. Если ты, например, крашеная блондинка с толстым пористым волосом, то в этом случае я бы рекомендовал температуру 160 °C, так как волос обезвожен воздействием осветляющих красителей и нет необходимости в высокой температуре для получения кудрей или выпрямления.

Как завивать или выпрямлять волосы:

Самое важное правило, которое ты должна запомнить — никогда не накручивай и не выпрямляй влажные волосы! Укладка горячими стайлерами возможна только тогда, когда твоя шевелюра на 100% высушена феном. Если ты начнешь укладывать немного влажный волос, то внутри него в буквальном смысле закипит вода, это приведет к пересушиванию и повреждению.

Для более долговременного эффекта укладки перед сушкой феном воспользуйся муссом или пенкой, которые разработаны для высоких температур. Таким образом, завиток будет упругим, а выпрямленные волосы продержатся дольше обычного. Если ты не пользуешься специальными стайлингами (укладочные средства для плоек или утюгов), то обязательно используй термозащитные средства.

Выдержи правильное время — волосы не должны контактировать с плойкой больше чем 10 секунд. Как только волос станет теплым — аккуратно раскрути прядь, но ни в коем случае не дергай.