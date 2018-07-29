Екатеринбург через Instagram: восхищаемся теми, кто не боится красить волосы в безумные цвета

«Волосы — не зубы, отрастут!» — кажется, именно этим принципом руководствуются герои нашей сегодняшней подборки. Эти жители Екатеринбурга приковывают к себе взгляды прохожих, стоит им только выйти на улицу, хотя ничего противоестественного не делают. Дело в том, что у них волосы неестественного цвета.

Знакомимся с теми, кто решился на зелёный, фиолетовый, розовый, ярко-жёлтый и всевозможные их сочетания на голове. Смотрится круто, и, говорят, если один раз попробуешь, уже сложно остановиться!

У Елизаветы в профиле написано, что она художник и модель, а по фотографиям понятно, что ещё и обладательница длинных волос, которые она не боится красить в разные цвета. Сейчас у девушки на голове смелый градиент — от голубого до ярко-розового.

Ксюша Савченко сама покрасит кого хочешь в невообразимые цвета и соответствует своей работе. На голове у неё то розовый, то синий, то рыжий, то белый, то жёлтый.

Пожалуй, самая известная в Екатеринбурге девушка с цветными волосами — Элона Миллер из группы Bogachi. Каких только цветов не были её волосы! Вот одно из последних фото — короткая зелёная стрижка.

Аня Юлдашева тоже красит волосы другим людям и тоже успела побывать всех цветов радуги, а сейчас на голове у неё ярко-салатовый цвет волос. Такое редко встретишь даже среди современных и не боящихся экспериментов девушек.

Анна из Екатеринбурга — мама и фитнес-тренер, но и семейный статус не мешает ей иметь длинные синие волосы. Они классно смотрятся с любой причёской — и в распущенном виде, и в косичках, и завитыми, и прямыми. Смотрите сами.

Мария сейчас учится в Санкт-Петербурге , но сама из Екатеринбурга. На голове у неё ярко-розовый взрыв цвета, а в профиле красивые фотографии этого безумия со всех ракурсов.

Сочетания сразу нескольких цветов придумали для тех, кому просто покраситься в один яркий — это уже мало. Например, у Полины у корней ярко-оранжевый, а по всей длине волосы белые. Смотрится бомбически!

В прошлой подборке Instagram-аккаунтов мы собирали аккаунты уличных фотографов, а до этого рассказывали про крутых тату-мастеров из Екатеринбурга. Ещё раньше — перечисляли книжных блогеров и фуд-блогеров с Урала, а также публиковали аккаунты уральцев, которые не могут жить без спорта, местных художников, которые рисуют быстрые скетчи, и тех, кто делает чудесные вещи своими руками.

В следующий раз мы планируем собрать профили жителей Екатеринбурга, которые влюблены в свою работу. Если у вас или ваших знакомых необычная профессия, или даже если обычная — например, вы бариста, борт-проводник, инженер на заводе, повар, но при этом рассказываете в своём Instagram о ваших рабочих буднях и любимом деле, то присылайте ссылку на него нам на почту news@corp. e1.ru, по WhatsApp, Viber или Telegram на номер +7 909 704 57 70 или в директ в наш Instagram (@e1.news). Кстати, подписывайтесь — у нас там каждый день красиво и интересно!