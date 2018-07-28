Как быстро избавиться от солнечных ожогов?

Получить солнечные ожоги довольно легко — достаточно, например, уснуть на солнцепеке под легким, приятным ветерком или позабыть о часах, погрузившись в интересную книгу. В этом случае неприятные ощущения не заставят себя ждать уже вечером. Что следует предпринять в первую очередь, чтобы минимизировать боль и свести вред солнечных ожогов к минимуму?

Признаки солнечного ожога

Симптомы обгорания на солнце проявляются только через какое-то время после посещения пляжа или прогулки по открытой местности. Именно в этом заключается главная опасность неконтролируемого загара — ориентироваться на ощущения нельзя, потому что передозировка солнечных лучей никак не даст о себе знать сразу.

Покраснение кожных покровов, зуд, жжение на пострадавших от солнца участках и повышение температуры тела вплоть до критических отметок. Эти ощущения будут усиливаться еще некоторое время, так что лучше начинать лечить солнечный ожог как можно скорее. Степень обгорания зависит от нескольких факторов: типа кожи и ее чувствительности к воздействию ультрафиолета, времени, проведенного на солнце.

Очень сильный ожог может привести к появлению на верхнем слое эпидермиса волдырей, более легкий проявляется только покраснением лица или тела. В любом случае пострадавшие от солнечных лучей отмечают болезненность ощущений и отмечают повышение температуры.

Скорая помощь

Солнечный ожог по сути является разновидностью дерматита. Первое правило лечения в любом подобном случае — это немедленное устранение провоцирующего агента, который воздействует на эпидермис. Следом нужно как можно скорее принять меры, которые снизят повреждающее действие источника проблемы.

В случае с солнечным ожогом нужно поскорее принять прохладный душ или ванну, сделать холодный компресс. Мыло или гель использовать при этом не стоит — кожа и без того сильно раздражена. Растираться полотенцем тоже нельзя — лучше всего либо дать телу высохнуть самостоятельно, либо бережно и аккуратно промокнуть его полотенцем. Хорошо подходит для этой цели компресс из холодного черного чая — заодно он окажет успокаивающее воздействие.

Далее нужно увлажнить обгоревшие участки любым доступным средством, чтобы предотвратить обезвоживание эпидермиса. Механизм очень простой: обожженная кожа воспринимается организмом как большая площадь с повышенной температурой, которую нужно поскорее охладить. Поэтому через поры выделяется повышенное количество пота. Для увлажнения можно использовать охлаждающий и успокаивающий крем или гель.

Домашние средства

Успокоить раздраженную и обезвоженную поверхность тела можно и домашними способами: такой метод не требует значительных финансовых вложений, да и голову ломать не придется, подойдут ли эти средства детям, например. Самое простое и очень эффективное средство знали еще наши бабушки: на кожу нужно поскорее нанести кисломолочный продукт — сметану, кефир, йогурт. Облегчение наступит очень быстро.

Овсяные хлопья

Овсянка тоже может прийти на помощь и избавить от болезненных ощущений. Можно сварить кашу на воде — соль и сахар, естественно, добавлять не нужно, охладить ее в холодильнике и нанести на поврежденные участки кожи. После того как эта масса высохнет, нужно принять прохладный душ, стараясь не слишком растирать тело: овсяные хлопья являются легким эксфолиантом.

Для компрессов можно использовать овсяную муку — она продается в аптеках или изготавливается самостоятельно в блендере либо кофемолке. Хлопья тонкого помола нужно добавить в прохладную воду в ванне, тщательно перемешать и полежать в получившемся «молоке». Кстати, обычное молоко, добавленное в такую ванну, способствует смягчению кожи. Для полноты эффекта можно капнуть одну-две капли масла мяты или лаванды — они помогут охлаждению и расслаблению.

Компресс из заваренных хлопьев в марле можно прикладывать к тем участкам кожи, которые пострадали больше других. Его нужно держать примерно четверть часа, затем участок аккуратно ополоснуть водой. При необходимости повторить несколько раз в течение дня.

Действия при сильном ожоге

Места ожогов в этом случае тоже нужно сперва охладить — душем, ванной или компрессами. Далее требуется обработка примочками со средствами-антисептиками: например, это может быть фурацилин, хлоргексидин или слабый раствор марганцовки бледно-розового цвета.

Отправляясь в путешествие в жаркую страну, такие препараты лучше брать с собой, чтобы потом не бегать по аптекам в поисках аналогов, теряя драгоценное время, которое лучше потратить на немедленное лечение в случае солнечного ожога. Такая мера необходима для того, чтобы избежать присоединения вторичной инфекции и отека. Салфетки, смоченные препаратом, нужно менять на новые, как только они нагреются на теле. Антисептическое средство лучше всего держать в холодильнике и использовать сразу из него.

Отлично помогает снижению болевых ощущений термальная вода, нанесенная на тело. Подобным действием обладают кремы с пантенолом, алантоином, экстрактом алоэ или эпилоба. Очень хорошо подойдут и составы с гиалуроновой кислотой и любыми из антиоксидантов.

Прием лекарственных препаратов

В некоторых случаях рекомендуется дополнительно к мерам внешней помощи принять лекарства, которые помогут организму справиться со стрессом. При сильном физическом дискомфорте или ознобе можно принять любые антигистаминные средства и легкие обезболивающие, которые еще и помогут снижению температуры тела. В обязательном порядке препараты от аллергии нужно принимать тем, кто страдает непереносимостью солнечных лучей. В противном случае возможно развитие серьезного отека — в том числе органов системы дыхания. Отлично подойдут травяные чаи на основе малины, липы или клюквы, хорошо себя зарекомендовали в таких ситуациях ромашка и чабрец.

Если на коже появились волдыри или пузыри либо общее состояние ухудшилось серьезно — разумнее всего поскорее обратиться за консультацией в ближайшее медицинское учреждение, ситуация может оказаться очень опасной для здоровья и даже жизни человека.

Гормональные мази

Это несколько спорный момент — дело в том, что медики до сих пор не выработали единой позиции по отношению к использованию гормональных мазей против полученных на солнце ожогов. Гормональные мази, гели, муссы и лосьоны очень эффективны для лечения сильного раздражения кожи. Если ожог сильный и неприятные ощущения не прошли спустя 6-8 часов несмотря на все принятые меры, лучше все же использовать варианты средств на гормональной основе. Особо переживать не стоит: новое поколение современных средств такого типа не навредит, если применять их несколько дней. Но подбирать конкретный препарат лучше все-таки после консультации со специалистом, который при личном осмотре определит, что именно подойдет.

Профилактика солнечного ожога

Предотвратить последствия агрессивного воздействия ультрафиолета не так уж и сложно. Не стоит находиться под солнцем во время активной фазы с 11 утра до 16 часов. На кожу в любом случае всегда следует наносить верно подобранное средство с УФ-защитой, которое защитит кожу от ожога. Его нужно нанести по всем правилам и обязательно обновлять после каждого купания, если вы проводите летний день у воды.

Обязательно нужно выпивать не меньше двух литров чистой, прохладной воды — это поможет избежать обезвоживания организма. В жару не стоит пить сладкие газировки и злоупотреблять алкоголем, кофе и чаем: все эти жидкости способствуют выведению воды из организма, а такую ситуацию как раз нужно исключить, чтобы не давать почкам лишней нагрузки.