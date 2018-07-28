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Три мифа о краске для волос
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Три мифа о краске для волос 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Все представительницы прекрасного пола хотя бы раз в жизни если не красили свои волосы в другой цвет, то, по крайней мере, задумывались об этом. Сменить стиль, поддаться новому течению в моде или просто поэкспериментировать с образом хотят и современные мужчины. Казалось бы, все просто — приходим в салон и предоставляем дело профессионалу. Но не навредит ли содержимое тюбика волосам? А что насчет дешевых красок, которые продают в магазинах? Корреспондент «ВМ» попросил специалиста развеять мифы о краске для волос.
Врач-косметолог Марина Ваулина предупреждает, что инструкцию читать все-таки необходимо. Это самый надежный способ избежать нежелательных последствий после покраски волос.
Миф 1: Есть универсальный совет для всех
Организм каждого человека по-разному реагирует на определенные фрукты, овощи, пыльцу, так и с краской для волос — невозможно сделать универсальный продукт, который бы не вызывал аллергическую реакцию у всех.
Самый простой способ проверить, подходит ли вам краска, — нанести ее в небольшом количестве на участок кожи.
— Попробуйте намазать ее на 20 минут на предплечье и посмотреть, будет реакция или нет. В небольших количествах краска вам не навредит, и вы не пострадаете от аллергии. Если появятся покраснения, то это вещество лучше не использовать. Краска может вызвать зуд и отек. Однако такая реакция организма проявляется редко, — рассказала Марина Ваулина.
Миф 3: Не использовать беременным и кормящим женщинам
Это, конечно миф, но не стоит воспринимать опровержение как непосредственную инструкцию по применению. Возможно, вы видели надпись на тюбиках «не использовать во время беременности и кормления». По существу, краска не сможет навредить ни самой женщине, ни ребенку.
— Такие надписи наносят по одной простой причине — производители не испытывали содержимое тюбика на будущих или молодых мамах. Это, конечно, правильно. Но я сама красила волосы в период беременности, но не стоит брать этот опыт в пример — рекомендации есть рекомендации, — уточнила Марина Ваулина.
Стать жертвой краски для волос в наше время практически невозможно, однако «ВМ» рекомендует внимательно ознакомиться с инструкцией на упаковке и, по возможности, проконсультироваться с врачом.
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