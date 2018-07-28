Wanted: палетка теней Born to Run, Urban Decay

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — палетка теней Born to Run, Urban Decay, с которой так и тянет отправиться в путешествие. Если вы давняя поклонница палеток из серии Naked, Urban Decay, вынуждены вас расстроить, бренд пока не выпустил очередную версию бестселлера. Но не спешите разочаровываться, марка представила новую палитру Born to Run, которая станет незаменимым спутником в путешествиях.

Внутри — 21 модный цвет (от природных оттенков драгоценных камней и современных нейтральных тонов до более ярких). Например, мерцающий черный с фиолетовым блеском Jet идеально подходит для создания классических smoky eyes, нежно-розовый Stranded — для офисного бьюти-лука, а коралловый Ignite — прекрасный летний вариант (с загаром будет сочетаться изумительно).

Нанесите на веки оттенок Baja (матовый смугло-оранжевый) и растушуйте Accelerate (красновато-медный металлик) в складку подвижного века — smoky eyes цвета солнечного заката на Бали готов.

Все тени из палетки все также сильно пигментированы, могут похвастаться бархатистой текстурой и прекрасной стойкостью. Оттенки легко растушевываются (кисти, правда, в палитре не предусмотрено) и без труда миксуются.

Упаковка новинки украшена десятками фотографий из самых красивых мест планеты: от белоснежно-голубого острова Санторини до панорамы Лас-Вегаса. Сама упаковка прочная и твердая, поэтому если вы из тех, кто любит сидеть на чемодане, чтобы застегнуть его, не переживайте, выдержат и большое зеркало, и сами тени.

Вместе с палеткой ограниченной серией вышли три оттенка помады Vice Born To Run (сверкающий ярко-розовый, насыщенная розовато-лиловая пастель и темно-ягодный), а также три стойких карандаша 24/7 Glide-On Eye Pencil (красновато-коричневый, темно-медный и темно-зеленый металлик).

Ориентировочные цены: Палетка Born To Run — 3 900 рублей. Помада Vice Lipstick — 1 550 рублей. Карандаш 24/7 Glide-On Eye Pencil — 1 350 рублей.