Выбор экспертов: 22 лучших средства для поврежденных волос

Очищающий шампунь, после которого волосы будут меньше выпадать, кондиционер с маслом розы, который восстановит кутикулу, уплотняющий крем, который укрепит локоны изнутри, — эти и другие находки экспертов, которые спасут от сухости, жары и последствий неудачного окрашивания.

Шампуни

Очищающий шампунь Система 3 Cleanser System 3, Nioxin

Американский бренд Nioxin с 2015 года стал лидером продаж среди средств по уходу за истонченными волосами. По своему опыту скажу, что бренд действительно может спасти «убитые» волосы, какими и были мои собственные до знакомства с маркой. Мне подошла уходовая линейка «система 3» — она предназначена для тонких поврежденных волос с намечающейся тенденцией к выпадению. После регулярного использования шампуня мои волосы стали выпадать меньше, а расти — быстрее. Шампунь хорошо пенится, и «до скрипа» отчищает кожу головы. После первых применений кожу может немного жечь — это значит, вы делаете все правильно, и поры открываются и дают стимул к росту новых волос.

Цена: около 2 000 руб.

Шампунь и крем для волос с экстрактом граната Èclat Couleur, Klorane

Более 50 лет назад французский бренд Klorane выпустил первый фитошампунь с экстрактом ромашки. И это был прорыв — до этого мало кто использовал при создании косметики растительные экстракты и суровый научный подход. Средства Klorane до сих пор производят по тем же принципам — при помощи ботаников и фармацевтов.

Серия с экстрактом граната предназначена для тех, кто регулярно красит волосы и хочет закрепить цвет или придать локонам яркость и блеск. Гранаты для этих средств специально выращивают в Марокко , затем собирают вручную и высушивают на солнце. Их витамины, антиоксиданты и танины восстанавливают поврежденные окрашиванием волосы.

Комбинация шампуня и крема тщательно очищает и восстанавливает волосы. Шампунь не содержит сульфатов — несмотря на то, что пена получается пышной и мягкой, распределять средство по длинным волосам сложнее, чем обычно. Но на то он и органический — после него волосы чистые до скрипа, а кожа головы не пересушена.

Пахнет средство каким-то кремом из детства — с легкими сладкими нотками граната. А пастельный розовый цвет — просто мечта принцессы (я давно ищу такой лак для ногтей). Несмываемый крем удивил мелкими перламутровыми частиками — они усиливают сияние окрашенных волос. А расход его очень экономичен — на длинные локоны хватит одной капли.

Цена за шампунь: 743 руб.

Цена за крем: 742 руб.

Грязевой комплекс с маслом макадамии для окрашенных и поврежденных волос (шампунь и маска) Deora

Выбор редактора BeautyHack Юлии Козолий

Бренд Deora мне нравится честностью: за обещаниями о невероятном действии минерального комплекса Мертвого моря в этом случае стоит правда. У средств плотная тягучая консистенция, а маска внешне напоминает настоящую грязь с Мертвого моря (такая же черная). Шампунь я расходую очень быстро: он хорошо очищает волосы и удобен в применении благодаря большой помпе.

А вот маску я честно берегу и использую раз в неделю, если хочу получить быстрый визуальный эффект. Держу на волосах 15 минут, смываю и получаю видимый блеск и гладкость. Волосы послушные и легко укладываются на брашинг. Думаю, дело в маслянистом составе. Главные компоненты средств — масла ореха макадамии, арганы и ши.

Цена: по запросу

Шампунь для ослабленных и поврежденных волос «Интенсивное восстановление», Pantene Pro-V Выбор старшего редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Мир может меняться до неузнаваемости, но шампуни Pantene по-прежнему превращают волосы в настоящий шелк. А недавно марка порадовала новой серией средств для окрашенных, тусклых и ослабленных волос — в коллекции четыре укрепляющих шампуня, один из которых укротит непослушные локоны и придаст роскошный блеск.

В минималистичном белом флаконе (знакомом нам с детства) густое средство молочного цвета — оно быстро превращается в пышную пену и очищает кожу головы от загрязнений и остатков стайлинга. Благодаря усовершенствованной формуле, шампунь помогает удерживать влагу глубоко внутри волоса и питает даже самые сухие волосы. В отличие от своих увлажняющих «собратьев» шампунь не утяжеляет волосы — они получаются объемными, шелковистыми и мягкими.

Цена: 312 руб.

Кондиционеры

Кондиционер для волос Rose Conditioner, Ausganica

Выбор старшего редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Основатель австралийского бренда Ausganica Морин Лиао уверена — запахи могут исцелять тело и душу. Поэтому в ее средствах много ароматных эфирных масел, а в составе — натуральные растительные ингредиенты.

Список ингредиентов кондиционера «Роза» впечатляет. Тут и экстракт листьев центелы, и сок листьев алоэ, и масло герани, — они стимулируют рост волос и усиливают микроциркуляцию в коже головы. Протеины рисы и масла плодов облепихи и жожоба помогают восстановить поврежденные волосы и придают блеск. А в главных ролях, конечно же, экстракт столистной розы, который снимает раздражение, тонизирует и освежает кожу головы.

Кондиционер можно использовать и как маску — оставить на 10-15 минут, а затем смыть. А если у вас сухие секущиеся кончики, можно нанести небольшое количество средства на влажные волосы и высушить, как обычно. Волосы мгновенно становятся шелковистыми и очень легко расчесываются.

Цена: 1 400 руб.

Очищающий кондиционер Calma Sutra Cleansing Conditioner, Bed Head TIGI

Выбор специального корреспондента BeautyHack Анастасии Лягушкиной

Ковошинг — то есть, мытье головы без шампуня — стал популярен еще пару лет назад. В моду этот способ ввели афроамериканки, уставшие распутывать кудрявые волосы после обычного шампуня. Так и начали мыть локоны одним лишь кондиционером — волосы становились мягкими, шелковистыми и легко расчесывались. Конечно, когда слух о новом способе мытья дошел до других стран, все девушки сразу же захотели испробовать его на себе.

Увлажняющий безсульфатный кондиционер Calma Sutra подойдет не только Кудряшкам Сью, но и обладательницам сухих или поврежденных волос.

Очищающий кондиционер понравится всем, кто находится в вечной спешке — очень удобно обходиться всего одним средством. Наношу его по всей длине волос и держу минут пять — средство не пенится, но загрязнения убирает отлично. Благодаря питательным маслам бразильского ореха и бабассу волосы остаются очень мягкими, послушными и совсем не электризуются. А любители аромата в волосах и вовсе будут довольны — после кондиционера локоны пахнут сливовой карамелькой.

Цена: 1 130 руб.

Увлажняющий кондиционер для волос Система 3 System 3 Scalp Therapy Conditioner Revitaliser, Nioxin

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Для достижения максимального эффекта, вместе с шампунем наношу на влажные волосы кондиционер этой линейки. В отличии от других кондиционеров, его можно и нужно наносить на кожу головы. Я распределяю кондиционер равномерно по коже и длине волос, оставляю на 3 минуты и смываю чуть теплой водой, чтобы закрыть кутикулы волос и сделать их толще и крепче. Спустя 2 месяца применения, результат был «на табло», то есть — на голове. Волосы стали гуще, у них появился здоровый блеск, а на голове появился радующий глаз пушок из baby hair.

Цена: около 1 000 руб.

Кондиционер «Золотая роза» Golden Rose, O’right

Выбор стилиста, трихолог-консультант Анны Портковой

Я советую кондиционер девушкам с окрашенными и поврежденными волосами. Его задача — не только сохранить цвет, но и восстановить кутикулу (в составе масло розы). И как результат, добавить волосам блеска. Знаю, что проблема многих — вечный «пушок» на голове. В этом случае кондиционер тоже хорошо сработает. Но сразу хочу обратить внимание чувствительных «носов», у средства стойкий парфюмированный запах, который сохраняется в течение дня.

Цена: около 700 руб.

Маски

Маска Elixir Ultime, Kèrastase

Выбор звездного стилиста по волосам Марины Рой Даже если волосы очень сухие и поврежденные, эта маска восстановит их за одно применение. В составе — комплекс из четырех масел (масло семян дерева пракакси, аргановое масло, масло камелии и масло кукурузных зерен).

Наношу на 5 минут, иногда даже меньше. Не верю в то, что маску нужно держать 20 минут — в этом нет смысла, ведь средство уже проникло в чешуйки волос. Хотя для этого, конечно, нужно не просто нанести маску на волосы сверху — важно тщательно обработать каждую волосинку, еще лучше — прочесать расческой. Каждый волос должен получить свою порцию питания».

Цена: 3 530 руб.

Восстанавливающая омолаживающая маска Rejuvenating Masque, CHI Выбор старшего редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Думаете, омолаживающими могут быть только средства для лица и тела? А вот и нет. Американский бренд CHI бросил вызов не только тусклым и поврежденным локонам, но и нехватке витаминов и антиоксидантов в структуре волоса. Маска с маслом арганы действительно удивляет: после интенсивного питания волосы выглядят объемнее, а наощупь — как после стрижки (так и хочется их трогать).

Помимо арганы в составе есть любимый ингредиент бренда — шелк, его получают из кокона бабочки шелкопряда. Благодаря ему волосы очень гладкие, легко расчесываются, и такой эффект сохраняется на несколько дней!

Цена: 1 280 руб.

Восстанавливающая маска с экстрактом овса Hafer Aufbau-Kur, Weleda

В овсяном комплексе (есть еще шампунь) для сухих и поврежденных волос аптечной марки Weleda меня привлек состав. Производитель заявляет: средства не содержат минеральных масел, синтетических ароматизаторов, красителей и консервантов.

Бальзам-маска — с кремовой консистенцией. Она почти не ощущается на волосах. Я нанесла маску на пять минут и тщательно смыла. После высыхания волосы были очень мягкими и блестящими.

Цена: 763 руб.

Маска № 4.3 Divination Simone DeLuxe Keratin Treatment Mask, Dixidox De Luxe

Выбор трихолога, специалиста Центра красоты и здоровья «Романов» Тамары Беречикидзе

Это маска двойного действия, которая одновременно стимулирует рост волос и улучшает их структуру. За счет высокой концентрации кератина и лецитина она восстанавливает поврежденные пряди. Наносите ее на всю ночь, чтобы получить эффект кератинового восстановления.

Цена: 3 661 руб.

Маска для восстановления волос 44 Italian Herbs, Natureal

Эту маску нельзя использовать в режиме 24 /7 — только на поврежденные волосы. В составе — гидролизованные протеины кашемира (сходны по структуре с человеческим волосом), встраивающиеся под чешуйки и заполняющие пустое пространство. Когда волосы достаточно напитаны, белки «налипают» сверху, утяжеляя их, — может привести к выпадению. Не ждите после использования этой маски водопада шелковистых и блестящих волос — как и любое другое натуральное средство оно действует постепенно. Результат можно оценить после месяца регулярного использования.

Сильно поврежденные концы лучше обрезать — чудес не бывает. Но после осветления, завивок, выпрямлений и агрессивных окрашиваний маска 44 Italian Herbs, Natureal — настоящее спасение. Блондинки, берите на заметку!

Цена: 400 руб.

Маска Ultimate Color Repair Mask, Paul Mitchell

Выбор тренера Paul Mitchell Ольги Горшуновой

«Я советую это средство для ухода за ярко окрашенными волосами. Насыщенные цвета (вроде клубничного блонда как здесь) быстро смываются, поэтому нужны маски, которые будут питать поврежденные после осветления волосы. В составе этого средства есть масло ши, жожоба, сои, которые делают волосы мягкими и блестящими. Это особенно важно осенью, когда пряди начинают пушиться из-за повышенной влажности».

Цена: 1 760 руб.

Сыворотки и концентраты

Лимитированный набор Olaplex Hair Perfector No. 3 Invisibobble Edition

Выбор ассистента редакции BeautyHack Карины Ильясовой

Марка Olaplex не нуждается в представлении — но если раньше за уходом нужно было обращаться в салоны, то теперь профессионально ухаживать за волосами можно и дома. Именно для этого Olaplex объединились с другим известным брендом — Invisibboble, чтобы выпустить лимитированный набор незаменимых средств в миниатюрном формате. В коробке с красивыми иллюстрациями вы найдете два бутылька с эликсиром Hair Perfector №3 и три резинки черного или белого цвета.

Бестселлер от Olaplex — эликсир под номером «три» — был создан для ухода за окрашенными волосами, поэтому те, чьи локоны не подвергались химическому воздействию, могут просто не почувствовать разницу. Рекомендую использовать только в том случае, если вы не понаслышке знакомы с механическими, термическими и прочими повреждениями волос. Эликсир очень густой — распределила по всей длине волос (их предварительно намочила) и оставила на 15 минут. Обратите внимание, что это не маска и не кондиционер — после средства обязательно используйте шампунь и бальзам. Так я и сделала, а в результате получила мягкие блестящие локоны и заметный объем. Чтобы продлить эффект, используйте резинки-браслетики Invisibobble из набора — они не выдирают волосы и не оставляют заломов.

Цена: 4 320 руб.

Сыворотка для поврежденных кончиков Absolute Repair Lipidium, L’oreal Professionnel

Помните, как в школе 1 сентября дрожали коленки перед встречей с прошлогодним объектом обожания? Где же-где же он в толпе, юноша прекрасный?

Также трепетала ваша покорная бьюти-вещунья, взяв в руки этот пузырек, ибо впервые мы встретились лет десять назад.

Я тогда была юна, бедна и бьюти-невинна, мыла голову шампунем за 100 рублей и не ведала, что бывают такие — ТАКИЕ! — чудодейственные средства как линия absolute repair.

Помню свой шок после первой головомойки с ними — я просто не узнала свои волосы. Здоровые, гладкие, блестящие, точь-в-точь как в рекламе — оказывается, так и вправду бывает.

В последующие годы моей бурной бьюти-биографии я много чего попробовала — и были, конечно, и ахи, и вздохи, и бурные рукоплескания, но вот такой шок повторялся крайне редко.

За десять лет вся серия ничуть не сдала позиций, только похорошела. Липидный комплекс в составе стал за эти годы как-то еще липиднее — формулу усовершенствовали, пузырьки перевыпустили.

Главный плюс сыворотки — она действительно «спаивает» поврежденные кончики и при этом легчайшая. То есть была вата, а становятся волосы приличной женщины — без жирности, склеенности, эффекта грязных волос или стеклянной лапши.

Особенно она хороша для выпрямления, т.к еще и придает сияние. Ну и колтунишкам с ней капец — я распутываю даже морские узлы в исполнении Сладюшкинса.

В общем, если у вас длинные волосы или вы мечтаете таковые отрастить — попробуйте и будете вспоминать (поминать на надо!) меня добрым словом.

Цена: 1 045 руб.

Концентрат Hair Mineral Relax, Aldo Coppola

Выбор топ-стилиста Центра Красоты ALDO COPPOLA «Весна» Ирины Калалб

Концентрат подходит всем, но особенно рекомендую для окрашенных, обесцвеченных или мелированных волос.

Hair Mineral Relax — это мягкий ароматный гель, который при контакте с водой превращается в восстанавливающий крем. Он мгновенно улучшает текстуру волос, придает им блеск, смягчает.

Средство направлено на глубокую регенерацию даже очень сильно поврежденных волос. В составе — натуральные масла, средиземноморский комплекс, а также мультиэкстракт из фруктов и исконных итальянских растений.

Если у вас поврежденные волосы, наносите по всей длине в период между окрашиваниями для получения максимальной защиты. Мультиэкстракт фруктов помогает закрыть чешуйки волос, что в результате способствует восстановлению их текстуры.

Цена: 5 662 руб.

Спреи

Спрей для ухода Le Essences, Kontier Professional

Выбор звездного стилиста Алекса Контье

Это легкий уходовый спрей, который можно наносить после мытья головы или на сухие волосы перед расчесыванием. Придает естественный блеск, распутывает поврежденные пряди, защищает волосы от ломкости.

В составе Le Essences — белки, витамины и ароматные ноты мандарина, дыни, жасмина, арбуза, розы, кедра, ванили и мускуса.

Цена: по запросу

Средства для стайлинга

Уплотняющий крем для тонких волос Biotin Boost Thickening Cream, HASK

Выбор старшего редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Что нужно от хорошего уплотняющего крема? 1) Чтобы не склеивал волосы, вынуждая заново принимать душ. 2) Никакого утяжеления и без того тонких волос. 3) Ощущение густоты локонов с сохранением при этом их подвижности. Новинка от американского бренда HASK справилась со всеми пунктами.

В составе средств новой линейки царит биотин, уплотняющий волосы и придающий им визуальный объем. Компанию ему составили коллаген и кофе — благодаря им крем не только визуально укрепляет волосы, но и придает им силу изнутри, защищая от повреждений и ломкости. Наносите белый легкий крем на влажные предварительно просушенные полотенцем волосы, начиная от середины — сделайте привычную укладку и насладитесь объемом, упругостью и блеском как в рекламе.

Цена: 695 руб.

Cпрей для создания подвижной текстуры BeachySpray, I. C. O. N Выбор SMM-менеджера BeautyHack Александры Гришиной

Если у вас не получится этим летом встретиться с соленным морем или океаном, советую порадовать себя пляжной укладкой. А поможет вам в этом спрей для создания локонов от I. C. O. N. Средство с легкостью справляется с воплощением пляжного или, если хотите, фестивального образа. Ингредиенты, входящие в состав, оживляют волосы и дарят ощущение влажности — такой, будто вы только что вышли из моря. После нанесения волосы становятся более густыми, эластичными и «управляемыми». Всего три движения, и вы — звезда вечеринки: распылите спрей (совсем немного и на расстоянии 15-20 см), взбейте волосы и придайте им нужную форму. В составе содержатся 3 важных витамина: витамин В5 — делает волосы эластичными, витамин А — придает текстуру и блеск, витамин Е — восстанавливает волосы от повреждений. Мой совет: наносите спрей на сухие волосы. Так проще придать им нужную форму и создать естественную структуру. После нанесения оставьте их высыхать естественным образом.

Цена: 2 616 руб.