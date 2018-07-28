Молодая женщина с годовалой дочкой пропали в Нижегородской области

Поисково-спасательная группа «РЫСЬ» просит помощи в распространении информации.

Елена Котова была одета в светло-зеленую олимпийку, светло-розовую футболку, черные штаны, розовые кеды. Девушка худощавого телосложения, рост — 160 см, темные волосы до плеч, серо-голубые глаза.

Ее дочка Жасмин была одета в красную кофту с капюшоном и красные штаны. Девочка плотного телосложения, рост 70 см, волосы темные и короткие.

Всем, кто видел пропавших, просьба сообщать в полицию по телефону 102 или поисковикам по телефону 8 (831) 28 38 200.

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