Татуаж вместо пластической операции: изучаем на примерах звезд

Светлана Лобода , 35 лет Светлана сильно изменилась: если взглянуть на фотографии времен «ВИА Гры» и сейчас, то кажется, что это два разных человека. Светлана выглядит эффектно, но в ее образе нарушена цветопередача. Дело в том, что у каждого человека свой цветотип: определенный цвет глаз, тон кожи, волос, а блондинка с карими глазами — это большая редкость. И когда смотришь на Светлану, нет чувства гармонии. Колорист рекомендовал бы ей окрашивание в темно-русый цвет и работу с бровями. Они, судя по фотографиям, окрашены в более светлый оттенок — ей стоит вернуться к натуральному и сделать другую форму.

Алла Пугачева , 69 лет С цветопередачей и цветотипом у Аллы Борисовны все в порядке, но, как говорится, есть над чем поработать. Необходимы коррективы, которые бы позволили освежить лицо и омолодить его. Начать стоит с губ — им просто необходима коррекция формы и более насыщенный оттенок, но при этом он должен быть нежным, нюдовым. Требуется перманентный макияж век — растушевка с расширением, чтобы ресницы выглядели более пушистыми. Такой макияж поможет придать глазам миндалевидную форму. В дополнение ко всему можно поправить форму бровей и сделать их более насыщенными по цвету. Все изменения должны быть мягкими, деликатными, но выразительными.

София Ротару , 70 лет София Михайловна с годами не меняется! В ней все прекрасно. Единственное, что можно было бы подкорректировать, — это форму бровей и губ. Бровям не хватает ширины. Певица рисует их немного вразлет, что расширяет лоб и ей категорически не идет. Наоборот, надо его уменьшить за счет изгиба бровей. Можно немного поработать и с губами: придать им объем при помощи инъекций гиалуроновой кислоты и подчеркнуть красоту натуральным оттенком.

Начать изменения стоит с цвета волос: такой темный оттенок певице не идет. Если выбрать, например, темно-русый, ее образ будет мягче и свежее. Также необходим перманентный макияж глаз. Видимо, после пластики у певицы округлились глаза, а по типажу ей это совсем не подходит. При помощи макияжа это несоответствие можно визуально устранить: сделать растушевку, которая поможет удлинить глаза и придать им миндалевидную форму. Для губ предпочтительнее выбрать нюд, бежево-розовый или карамельный оттенок.

Бритни Спирс , 36 лет Редкий случай среди звезд: Бритни выглядит старше своих лет. Начать преображение ей стоит не с макияжа, а с уходовых процедур — ее лицо требует хорошего, профессионального подхода. Затем необходимо изменить цвет волос. В образе Бритни отсутствует гармония: слишком светлый цвет волос, при этом карие глаза и темные брови. Ей необходимо вернуться к естественному тону. У Бритни от природы красивые брови, которым достаточно небольшой коррекции. Можно поработать и с губами: восполнить объем при помощи филеров, сделать контур и подобрать цвет.

Мадонна , 59 лет Звезда прекрасна даже на своих возрастных фотографиях: чувствуется бешеная энергетика и женственность. В ней присутствует лоск, и во внешности не надо ничего особо менять: лишь дополнить образ парой штрихов. Например, добавить тонкие четкие стрелки над глазами и немного подкорректировать брови и губы.

За подготовку материала благодарим нашего эксперта.

Валерия Барченко, руководитель медицинского центра «Академия Совершенства», законодатель моды и эстетики Permanent Make-up России и Европы.

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