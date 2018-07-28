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Казахские медики достали из желудка девочки около 3,5 килограмм волос
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Казахские медики достали из желудка девочки около 3,5 килограмм волос 

Аист на крыше 3 часа назад
Фото: Аист на крыше
Казахские врачи сумели достать из желудка ребёнка около 3,5 килограмм волос. Подробности сообщает "РИА Новости".
Фрагмент видео операции
Заглавное фото: Fotolia / pix4U
Как рассказала мама пациентки, её дочь в течение длительного времени поедала кончики собственных волос. В результате врачи достали из желудка жительницы города Актау массу волос длиной 35 сантиметров и весом 3,5 килограмм.
Об успешном завершении операции объявил завотделением хирургии Мангистауской областной детской больницы, доктор Султанбек Тумашев.
Известно, что девочке всего 12 лет, поэтому операция для неё проходила сложно. К хирургическому вмешательству её готовили около двух дней.
Малышка сильно ослабела, потому что волосы заняли почти всё пространство в желудке и не оставляли места для еды. Удалив волосяной шар, врачи промыли кишечник ребёнка.
Чуть менее, чем через две недели, девочку выписали из больницы: она пошла на поправку и у неё появился аппетит.
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