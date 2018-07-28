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Девочке из Казахстана удалили более 3,5 килограмм волос из желудка
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Девочке из Казахстана удалили более 3,5 килограмм волос из желудка 

360tv.ru 3 часа назад
Казахстанские врачи удалили из желудка 12‐летней девочки волосы весом более трех килограмм. Об этом сообщило издание «ЛАДА» со ссылкой на заведующего хирургическим отделением Мангистауской областной детской больницы Султанбек Тумашев.
Пациентку готовили к операции в течение двух дней. Она сильно ослабла, поскольку волосы занимали почти весь желудок и не оставляли места для пищи.
По словам, матери ее дочка длительное время проглатывала кончики своих волос. А в последние два-три у нее началась рвота, а ее живот начал раздуваться при общей потере веса. Причиной недомогания стал огромный волосяной шар в желудке.
«При вскрытии желудка мы обнаружили плотный волосяной шар весом три килограмма 560 граммов и размером 35×13 см в тонком кишечнике, — рассказал Тумашев.
Операция прошла успешно, и девочку уже выписали. Сейчас у нее снова появился аппетит.
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