Окрашивание Airtouch: новый хит 2018 года!

Новый способ окрашивания изобрел российский стилист Владимир Сарбашев (во всяком случае, он так говорит). Громкие заявления стилиста уже вызвали в бьюти-мире скандал. Коллеги по цеху утверждают, что подобная техника существовала и до Сарбашева, только носила разные названия. А Владимир между тем обучает окрашиванию airtouch стилистов по всему свету и собирается получить патент. Чем же так уникален этот способ?

Что такое airtouch

Публикация от Надя Мучичка🌿 (@nadiia_muchuchka)

24 Июл 2018 в 10:10 PDT С английского airtouch можно буквально перевести как «прикосновение воздуха», и это название частично передает суть процесса.

Основная магия заключается в использовании фена. Для начала волосы разделяют на секции, в каждой отделяют пряди, которые обдувают феном от поверхности головы под прямым углом (причем исключительно холодным воздухом, чтобы избежать травмирования волос). В этот момент от пряди отделяются короткие и тонкие волоски, и стилист продолжает работу с основной массой волос: кладет под каждую прядь фольгу или валик и наносит краситель сухой кистью, отступая от корней и размывая границу цвета.

Какой эффект можно получить

Публикация от Институт Красоты & Бутик BABOR (@babor.mosfilm)

24 Июл 2018 в 7:30 PDT Благодаря фокусу с феном получаются мягкие многогранные переливы, а не резкие переходы, как при мелировании и омбре. Создается эффект объемных волос. А еще с помощью техники airtouch можно легко исправить неудачное окрашивание.

Эффект держится от полугода до года. С помощью других классических техник нельзя получить такой плавный переход. Владимир говорит, что у каждого свое количество коротких и длинных волос, поэтому и рисунок получается индивидуальный — фактически эксклюзивное окрашивание.

Кому подходит окрашивание air touch

Публикация от Занимаюсь Волосами (@viktoria_dr.hair07)

24 Июл 2018 в 1:05 PDT Такой вариант окрашивания подходит для любой длины и текстуры волос (даже кудрявым). Кроме, разумеется, очень коротких стрижек.

Кстати, в технике airtouch, по заверениям Владимира Сарбашева, можно получить любой желаемый цвет, поэтому это окрашивание подходит и блондинкам, и брюнеткам, и рыжим.

Мнение эксперта

— Изюминка этой техники заключается именно в плавных переходах и таком многомерном эффекте. Без фена, руками так волосы не переберешь. Волосы, окрашенные в этой технике, буквально переливаются.

Но у airtouch есть и свои минусы. Прежде всего это окрашивание требует много времени: от пяти и порой до восьми часов. Это зависит от длины и типа волос, а также от того, какую зону приходится прорабатывать. За счет этого окрашивание порой влетает в копеечку.

Еще один минус заключается в том, что сейчас появилось много мастеров-самоучек, которые посмотрели ролики в интернете и уже возомнили, что знают, как красить в airtouch. В итоге вам могут создать совсем не тот результат или же вовсе испортить волосы.

Airtouch нужно учиться — как правильно распределять проборы, продувать пряди, нужно знать, как в итоге будут рассыпаться волосы, чтобы получить многомерный эффект. Для этого необходимы знания и эстетический вкус.

Леонид Романов , национальный творческий партнер L’Oreal Professional, арт-директор ассоциации высокой парикмахерской моды Франции Haute Coiffure Frances Russia, владелец салона красоты City Hair Academy

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