Топ-3 оттенка волос, которые будут в моде этой осенью

Чтобы не ломать осенью голову над тем, в какой цвет покрасить волосы, предлагаем три осенних оттенка, которые в тренде уже сейчас.

Персиковый блонд

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Такой оттенок выглядит одинаково круто и на блондинках, и на рыжих. Светлые блики в сочетании с рыжевато-каштановыми локонами освежают образ. Ягодный оттенок дополнен золотом, сливками, медом, абрикосом и нежными переливами жемчуга. Но получить такой цвет непросто, так что выбирай настоящего профессионала.

Глубокий каштановый

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Натуральные оттенки не выйдут из моды никогда. И осенью глубокие, насыщенные шоколадные окрашивания в самых разных вариациях особенно актуальны. Для цветотипа «лето» подойдут кофейные оттенки, зимним девушкам лучше выбирать светло-каштановые, а теплые золотисто-медовые переливы будут эффектно смотреться на цветотипах «весна» и «осень».

Пепельный блонд

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Вариант для тех, кто не боится экспериментировать. Пепельный блонд смотрится дерзко и вызывающе. Особенно в сочетании со стрижкой пикси, как у Зои Кравиц (29) или Кэти Перри (33). Вот только не забудь, что такой цвет требует особого ухода. Но, поверь, оно того стоит!

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