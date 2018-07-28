Как наши предки справлялись с летней жарой без кондиционеров?

Сейчас, кажется, невозможным провести жаркое лето без кондиционера. Но наши предки умели не только выживать при температуре выше 30 градусов без него, но и наслаждаться такой погодой. Одежда светлых тонов, защищающая все тело, натуральные ткани и много воды — помимо очевидных способов спастись от всепроникающей жары, есть и пара неожиданных.

Наши предки прибегали к естественной вентиляции помещений простыми способами, которые не стоили каких-либо затрат и не представляли угрозу для человеческого организма. При этом они помогали сохранять прохладу в жаркую погоду. Упомянем некоторые из них.

Так, арабы носили летнюю одежду, изготовленную из удобных и натуральных тканей, таких как хлопок, шелк или лен, вместо полиэстера, искусственного шёлка и других синтетических материалов.

Оманцы в пустыне

Кроме того, они предпочитали одежду светлых оттенков, поскольку темные ткани поглощают и сохраняют солнечное тепло в большей степени, чем светлые и, в частности, белые ткани, которые вообще изолируют тело от тепла и света.

Также наши предки покрывали тканью все тело, что помогало им охладить его, особенно в условиях низкой влажности. Традиционная одежда, к примеру, покрывает тело с головы до пят и тем самым защищает кожу от солнечного света.

При этом важно, чтобы одежда была свободной. Она способствует естественной вентиляции, поскольку позволяет пропускать воздух, не закрывая кожные поры. Таким образом кожа человека дышит и остаётся прохладной.

Что касается выбора постельных принадлежностей и матрасов, то здесь также предпочтение отдаётся тканям из хлопка, шелка и другого натурального волокна приятных цветов, вместо сатина и полиэстера. Поэтому старайтесь выбирать ткани, холодные на ощупь, которые позволят коже дышать.

Прилавок с фруктами на Дорогомиловском рынке в Москве

Ещё один способ борьбы с жарой — охлаждение тела водой, как во время обычного мытья, так и ритуального омовения. Омовение пять раз в день — отличный способ охладить тело, особенно если это касается рук, ног и лица — тех частей тела, которые дольше всего сохраняют тепло или холод.

Также не забудьте позаботиться о том, чтобы каждый день выпивать два литра воды, чтобы охладить тело и утолить жажду. Можно добавлять в воду листья мяты, апельсин, лимон или огурец, чтобы сделать напиток более освежающим.

Поможет в жару потребление сезонных фруктов с высоким содержанием воды: подобная регулировка диеты посредством тех или иных продуктов питания и напитков помогает охладить организм. Например, это летние фрукты, такие как арбуз, дыня, ананас или виноград с высоким содержанием воды.

Окно в мечети

Использование естественных систем вентиляции в исламской архитектуре. Это дома, построенные в традиционном исламском стиле, которые отличаются сложными вентиляционными системами: толстые каменные стены сохраняют тепло зимой и обеспечивают теплоизоляцию летом, высокие потолки способствуют циркуляции воздуха наряду с вентиляционными отверстиями в потолках. Все это позволяет проветривать помещение естественным и полезным для здоровья образом.

Таким образом, использование естественных методов вентиляции, популярных в арабской культуре, — лучший способ адаптироваться к жаркой погоде без дорогостоящих приспособлений, ущерба для здоровья и окружающей среды, поэтому мы должны подумать над тем, как изменить наш образ жизни в том, что касается нашей архитектуры, одежды, еды и напитков, используя опыт наших предков и их архитектурные и культурные достижения.