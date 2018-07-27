Фильтр для воды и много лака: Кейт Мосс и другие звезды о лайфхаках для волос

Одним из плюсов быть звездой высокого уровня — работа вместе с лучшими стилистами по волосам. У них актрисы, модели и певицы учатся разным трюками, перенимают советы и секреты идеальной укладки. Белла Хадид Кейт Мосс и другие знаменитости рассказали, чему они научились у именитых специалистов.

Кейт Мосс

«Лучший трюк для фотосессий — заплести маленькие тугие косички и спрятать их под копной волос. Получается своего рода лифтинг! Мне кажется. Эта идея пришла стилистам в голову, когда еще не было ретуши и приходилось выкручиваться подручными средствами».

«Верите или нет, но сама с волосами я ничего не умею делать. Единственным выходом для меня вляется спрей, много спрея для объема. А еще я всегда пользуюсь одной и той же маркой шампуня и кондиционера — Serge Notmant».

Белла Хадид

«Если я не знаю, что делать с волосами — закалываю их в пучок или тугой хвост. Не люблю, когда волосы лезут в глаза, поэтому мой секрет идеальной укладки — много лака и геля. Кстати, отлично подойдет мужской гель для волос — я стащила такой у брата, и он, кажется, до сих пор на меня злится»

Блейк Лайвли

«Мой фаворит — лак для волос L'Oréal Paris Elnett. Не подумайте, что я так говорю только потому что работаю с L'Oréa, это не имеет значения. Поверьте, я была на многих фотосессиях, в том числе и их конкурентов, так даже там стилисты все равно используют этот лак. Заклеивают название скотчем, чтобы никто не видел и все».

«Волосы — моя главная забота, а все потому что я блондинка. Для меня очень важно важно мыть голову мягкой водой. Однажды я приехала к своему бойфренду Блейку, и вода там была просто ужасная, мои волосы начали ломаться. Я терпела, а потом поставила условие: если Блейк не поставит фильтр, я порву с ним. И он поставил».