Выглядеть на свой возраст? Спасибо, нет!

Стоя в очереди в продуктовом магазине, я в очередной раз устало наблюдаю сценку — девушка лет 35-ти покупает вино. Визгливо смеется и практически падает в обморок от счастья, когда кассир просит у нее паспорт. Она кокетничает, встряхивает волосами, горделиво обводит всех взглядом и уходит с расправленными плечами. Очередь подавленно молчит. Большинство из нас знают, что кассир просто должен просить документы у всех, кто еще не порос седой бородой и проплешинами, слишком уж подскочили штрафы. Да и ходят проверяющие, следят — посмотрели на кассе паспорт или нет. Смутно подозревает о таком положении вещей и сама героиня сценки, но не может отказать себе в удовольствии помечтать. «Ах, я еще ничего, особенно когда высплюсь». Эта простая ситуация настойчиво говорит о том, что ничего не изменилось, несмотря на феминизм, бодипозитив и тенденции полного принятия себя. Женщины по-прежнему хотят быть молодыми и пугаются возрастных изменений. Но в попытках ухватить остатки своей красоты за хвост зачастую получают обратный результат. Неразумно подобранные цвета в одежде, прическа, макияж — могут «состарить» и очень молодую девушку. Что ж, выглядеть на свой возраст мы всегда успеем! А пока что — можно попробовать некоторые хитрости, чтобы «молодиться» со вкусом.

Цвет волос Очень немногим женщинам действительно идет вороной черный оттенок волос. Чтобы носить его, нужно учесть массу сопутствующих нюансов — от оттенка кожи до типа фигуры. Соответствующим должен быть и характер. Таких женщин очень мало. Чаще всего глубокий черный цвет волос очень утяжеляет черты лица и делает весь образ старше. Поэтому, если в ваших целях — быстро помолодеть, осветляйтесь на тон и больше. Сходите к хорошему парикмахеру, пусть он выберет оттенок, подходящий вашей коже. Самостоятельно угадать сложно — например, у меня карие глаза и смуглая кожа, казалось бы, идеально для рыжих тонов. Но нет — больше всего идет холоднейший пепельный. Как это работает — разгадает только хороший мастер. Если у вас прекрасные некрашеные каштановые волосы — можно просто сделать небольшое тонирование рыжеватыми бликами, это тоже очень освежит лицо. Разумеется, постарайтесь не переборщить — идеальный платиновый, взывающий к Мэрилин Монро , носится в нашей реальной жизни так же сложно, как и глухой черный. Он хорош только в клипах Мадонны , а в быту может выглядеть достаточно вульгарно. Выбирая блондинистые оттенки, колдуйте над максимальной естественностью цвета. И не стесняйтесь темных корней — это модно и будет в тренде еще долго.

Прическа Меня неимоверно восхищают взрослые женщины с косами. В наше время повальных стрижек это смотрится очень необычно и по-своему молодит лицо. Но, увы, такой вариант подойдет не всем. Типаж тут должен быть весьма конкретный — условно назовём его «хиппи». Такой женщине идут этнические украшения, вышивка, кружева — и она умеет всё это носить. Есть очень трудно уловимый нюанс — такой стиль, как правило, мощно старит каждую девушку другого типажа, так что важно точно разобраться с этим вопросом. Как? Есть простой способ — оденьтесь в таком стиле, а потом в джинсы и белую футболку, сфотографируйте оба варианта и сравните. Этот подход работает во всех спорных ситуациях, а просто рассматривание себя в зеркале в разных нарядах почему-то понимания не дает. Если ваш типаж вовсе не «хиппи», нужно выбрать вариант прически, отталкиваясь от формы лица и фигуры. Пару десятков лет назад женщины после 40 массово стриглись коротко — уже по одной этой детали можно было догадаться о возрасте дамы. И поэтому я советую избегать такого решения до последнего. Если и делать короткую стрижку, то «под мальчика», и только очень спортивным подтянутым женщинам без единого платья в гардеробе. Максимальный простор для фантазии сейчас дает, конечно, каре. Если решиться и сделать четко подбритый затылок или один лысый висок с длинной спадающей челкой — образ моментально станет очень стильным, а подростки будут завистливо коситься вам вслед. Нет, никто не будет вас осуждать — подобные прически сейчас есть даже у телеведущих. Если вы считаете сильной стороной своего лица глаза и брови, а также не страдаете от пухлых щек — можете сделать короткую ровную челку при гладком каре. Эта стрижка выглядит ультрамодно и сразу омолаживает лицо на 5–7 лет. Но учитывайте, что в придачу к таким волосам вам нужно будет обзавестись подростковым гардеробом или вещами из самых последних коллекций. Выше прозвучал нюанс про щеки — да, это огромная проблема для тех, кто только начал замечать первые возрастные изменения. Лишний вес и будто ползущие вниз черты лица делают общее впечатление от взгляда очень тяжелым. Поправить с помощью волос эту ситуацию можно и нужно. Сделайте каре с передней линией чуть выше подбородка, пряди должны заканчиваться практически на уровне скул — это сильно вытянет лицо. И общий совет — если хочется максимально замаскировать ползущие вниз черты лица и омолодить взгляд, используйте объем и завивку. Разумеется, никакой «химии» и кудрей а-ля выпускной бал. Купите пудру для волос — ее можно просто втереть в корни, и каре будет мило растрепанным и объемным весь день. Закручивайте волосы на плойку кончиками наружу, оставив в покое корни, — получится ненавязчивая «пляжная» укладка, как у актрис из американских сериалов.

Вес Хотите помолодеть — садитесь на диету. Увы, это то, что работает лучше всего. Пересмотрите свой рацион, исключите вредные жиры, простые углеводы, сахар — хотя бы на месяц. Подберите удобный для вас тип физической нагрузки. И обязательно гуляйте на свежем воздухе. Лучше всего для вашего лица сработает кардио на улице — бег или скакалка. Уже после первого занятия вы увидите, как изменились цвет кожи и ее состояние. Помните про формулу условного «здорового веса» — рост минус 110. При таком количестве килограммов вы будете выглядеть на свой возраст. Всё, что плюс, — тут же отразится лишними годами на вашем лице. А если осознанно подходить к питанию и тренировкам и держать вес на 2-3 килограмма меньше «здорового» — вам всегда будут давать лет на 5 меньше, чем есть.

Кожа лица Думайте о ней заранее. Исполнилось 25 лет — идите к косметологу и привыкайте два раза в год делать самые необходимые процедуры вроде серии пилингов и витаминных уколов. Поддерживайте свою кожу всеми доступными средствами. Сейчас уже никто не говорит о таких кардинальных решениях, как ботокс. Если начать заниматься лицом вовремя, подобные процедуры могут не понадобиться вообще никогда. Между посещениями косметолога делайте маски — минимум два раза в неделю. Подберите хорошие крема — дневной, ночной, вокруг глаз. Бойтесь загара и обязательно наносите на лицо солнцезащитный крем, не забывайте надевать очки, а лучше — еще и кепку. Кожа вокруг глаз должна быть максимально спрятана от солнца. К тому же на свету мы щуримся — уже за месяц без очков можно заработать морщинки.

Обратите внимание на тренировки для лица. Сейчас это крайне популярная идея — в общем-то потому, что оказалась очень эффективной. Фотографии людей уже после месяца тренировок просто поражают. Убрать можно синяки под глазами, глубокие носогубные морщины, подтянуть овал лица и даже сделать более пухлыми губы. Занимает занятие всего 10 минут в день. Кстати, бесплатные уроки по фейс-фитнесу от нашего блогера Елены Снитовской вы можете найти у нас на сайте.

Одежда Взрослая женщина уже точно знает, что ей идет больше и какие вещи подчеркивают ее достоинства. Но этого мало. Если молоденькая девушка может бездумно сочетать охапку одежек из масс-маркета и выглядеть прелестно — то после 30 должен отчетливо прорисовываться стиль. Я уже писала о нем в одной из статей «Стиль и мода. Просьба не путать!». А затем нужно выяснить, какие образы, соответствующие вашему стилю, молодят или, наоборот, делают солиднее — ведь такую цель мы тоже иногда преследуем. Если зеркало не дает вам ответа — используйте ход, о котором я писала выше. Полностью формируйте наряд, снимайте себя на фото и видео, переодевайтесь, снова фиксируйте — затем сравните. К сожалению, здесь нет универсального совета надеть простую белую футболку и хорошие джинсы. Многих этот подход, действительно, омолодит. Но кого-то — сделает простушкой. Но универсальные советы есть. Самые опасные «рифы» –это фиолетовый цвет и фуксия. Их следует избегать и в одежде, и в макияже. Заменяйте на пастель. А в макияже обратите внимание на матовые спокойные помады и румяна, а еще — все персиковые оттенки, они очень освежают лицо.

И всегда помните про улыбку и смотрите вокруг с интересом — через глаза наружу выглянет ваша юная душа девочки-подростка. А это — лучшая деталь к вашему новому молодому образу.